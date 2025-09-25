خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراهی این بانک با فعالان اقتصادی استان کرمان

آمادگی بانک رفاه کارگران برای تأمین مالی ۸۰ درصد سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی

آمادگی بانک رفاه کارگران برای تأمین مالی ۸۰ درصد سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی
در نشست فعالان اقتصادی استان کرمان با مدیرعامل بانک رفاه کارگران، اعلام شد این بانک با استفاده از ابزارهای نوین مالی، آماده تامین مالی تا ۸۰ درصد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی دارای توجیه فنی و اقتصادی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، نشست فعالان اقتصادی استان کرمان با حضور دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، استاندار کرمان، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در روز چهارشنبه دوم مهر برگزار شد. محور اصلی این جلسه بررسی چالش‌های تامین مالی سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی بود.  

آمادگی بانک رفاه کارگران برای تأمین مالی ۸۰ درصد سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی

مدیرعامل بانک رفاه کارگران ضمن تشریح ابزارهای نوین مالی این بانک از جمله اوراق گواهی سپرده خاص، کارت رفاهی، برات الکترونیک و فاکتورینگ، اظهار داشت: این بانک برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور توانسته امکان تأمین مالی ریالی تا ۸۰ درصد نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی را فراهم کند.

آمادگی بانک رفاه کارگران برای تأمین مالی ۸۰ درصد سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی

وی با بیان اینکه این حرکت، گامی مهم در جهت تسهیل تأمین مالی و حمایت از تولید در استان کرمان به شمار می‌رود،تاکید کرد: واحدهای اقتصادی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با ارائه مدارک کامل، می‌توانند بدون محدودیت به شعب بانک رفاه مراجعه و درخواست تسهیلات کنند.

آمادگی بانک رفاه کارگران برای تأمین مالی ۸۰ درصد سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در ادامه افزود : تاکنون بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال پرونده تسهیلاتی در استان کرمان به بانک ارائه شده و در حال بررسی است.

دکتر للـه‌گانی در پایان ضمن اعلام آمادگی کامل این بانک برای حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان، اظهار داشت: ابزارهای نوین مالی بانک رفاه نقش کلیدی در رفع مشکلات نقدینگی و پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی استان کرمان ایفا خواهند کرد.

آمادگی بانک رفاه کارگران برای تأمین مالی ۸۰ درصد سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی

نماینده مردم راور و کرمان در مجلس شورای اسلامی، استاندار کرمان و دیگر مسئولان حاضر در جلسه، این طرح‌ها را فرصتی بی‌نظیر برای تقویت تولید و رونق اقتصادی استان دانستند و از تلاش‌های بانک رفاه در حمایت از فعالان اقتصادی قدردانی کردند.

آمادگی بانک رفاه کارگران برای تأمین مالی ۸۰ درصد سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی

این نشست با پرسش و پاسخ فعالان اقتصادی و مدیرعامل و معاون امور اعتباری بانک رفاه کارگران ادامه یافت.

