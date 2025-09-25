بانک تجارت، پیشگام در حمایت از جوانان و خانوادههای ایرانی
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بانک تجارت به 11 همت بالغ شد
بانک تجارت در نیمه نخست سال 1404 با پرداخت بیش از 50 هزار فقره وام ازدواج و فرزندآوری، بار دیگر نقش پیشرو خود در حمایت از جوانان و خانوادههای ایرانی را به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، این بانک در راستای حمایت از تشکیل و تحکیم بنیان خانواده، از ابتدای سال 1404 تاکنون 26 هزار و 127 فقره تسهیلات ازدواج به ارزش 87 هزار و 818 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
این آمار چشمگیر نشان میدهد که بانک تجارت همواره در کنار جوانان کشور برای شروع زندگی مشترک ایستاده است و با تسهیل آغاز زندگی مشترک، نقش مهمی در کاهش دغدغههای مالی و اجتماعی خانوادهها ایفا کرده است.
بانک تجارت علاوه بر تسهیلات ازدواج، در حوزه فرزندآوری نیز حضور پررنگی داشته و از ابتدای سال تاکنون 23 هزار و 967 فقره تسهیلات به ارزش 21 هزار و 700 میلیارد ریال پرداخت کرده است که نشان از اهتمام جدی این بانک در حمایت از سیاستهای کلان کشور در زمینه جوانی جمعیت دارد.
این اقدامات بیانگر این است که بانک تجارات فراتر از یک نهاد مالی، در مقام نهادی مسئول به آینده نسل جوان و رشد خانوادهها اهمیت میدهد. با استمرار این نوع حمایتها، بانک تجارت جایگاه خود را به عنوان یکی از پیشروترین بانکهای کشور در حوزه خدمات اجتماعی و حمایتی، تثبیت و اعتماد هزاران خانواده ایرانی را جلب کرده است.