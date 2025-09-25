مدیر عامل بانک سپه:
ابتکار و خلاقیت روسای شعب، رمز پاسخگویی به نیازهای مشتریان است
مدیرعامل بانک سپه در نشست صمیمی با رؤسای شعب منطقه ممتاز فارس با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر اهمیت نقشآفرینی مدیران صف در تحقق اهداف کلان بانک تأکید کرد و گفت: باورها و نگرشهای روسای شعب، زمینهساز تصمیمگیریهای صحیح و واکنش پویا به رفتارهای اقتصادی و نیازهای متغیر مشتریان است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه؛ دکتر آیتاله ابراهیمی در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه مدیران صف در نظام بانکی، اظهار داشت:شناخت دقیق شرایط اقتصادی و درک رفتار مشتریان از سوی روسای شعب، آنان را قادر میسازد تصمیمات کارآمدتری اتخاذ کرده و خدمات مؤثرتری ارائه دهند.
مدیرعامل بانک سپه نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع کارکنان استان فارس، دستیابی به رتبههای ممتاز درسطح ملی را نتیجه انسجام، همدلی و تعهد همکاران دانست و افزود: مزیت رقابتی بانک سپه در ایجاد توازن بین محیط درونی و بیرونی بانک نهفته است رویکردی که به حفظ تمایز پایدار در عرصه بانکی کمک میکند.
وی با تأکید بر لزوم توسعه بانکداری دیجیتال و الکترونیک خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ابزارهای نوین و راهکارهای خلاقانه، علاوه بر جذب منابع جدید، زمینه ارتقای سطح خدمات و تقویت جایگاه بانک سپه در نظام بانکی کشور را فراهم میآورد.
دکتر ابراهیمی افزود: برای پاسخگویی به نیازهای متغیر مشتریان، ضروری است روسای شعب ذهنیت تغییر را در خود پرورش دهند و با نگاهی آیندهنگرانه، شعب را به پایگاههایی پویا و مشتریمدار تبدیل کنند.
در پایان این نشست، از شعب برتر منطقه فارس که عملکرد مثبت داشتند و همچنین از روسای شعبی که در آزمون بنکو موفق به کسب رتبههای برتر شدند، با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.