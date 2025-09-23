کادک، لوح زرین نوآوری برتر ایرانی را کسب کرد

به گزارش ایلنا، نهمین دوره جشنواره نوآوری برتر ایرانی با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از محصولات و خدمات نوآورانه ایرانی در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری و صنعتی در شهریور 1404 برگزار شد. این رویداد در چهار بخش کلیدی شامل نوآوری در محصول، نوآوری در خدمت، نوآوری در فرآیند و نوآوری در کسب وکار امسال میزبان جمعی از شرکت‌های پیشرو در این عرصه بود.

علی بهرامی، مدیر عامل شرکت طراحی مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک) در مراسم اختتامیه جشنواره نوآوری برتر ایرانی، به نمایندگی از این شرکت لوح زرین نوآوری برتر را دریافت کرد. وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره و همکاران خود در مجموعه کرمان موتور و کادک، کسب این افتخار را نتیجه تلاش جمعی از متخصصان، نگاه نوآورانه و رویکرد آینده‌نگر شرکت دانست.

پروژه داخلی سازی بدنه KMC X5 به عنوان یکی از اقدامات کلیدی شرکت کرمان موتور و کادک، نقش مهمی در ارتقای توانمندی‌های داخلی صنعت خودرو، کاهش وابستگی به خارج و توسعه زنجیره تأمین ملی ایفا می‌کند.

کادک همواره توسعه فناوری، حمایت از نوآوری و گسترش ظرفیت‌های بومی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و موفقیت در این جشنواره، تأییدی بر استمرار این مسیر ارزش‌آفرین است.

شرکت کادک، بازوی مدیریت زنجیره تامین کرمان موتور، نقش کلیدی و تأثیرگذاری در فرآیند افزایش داخلی‌سازی و ارتقای کیفیت محصولات این شرکت ایفا می‌کند. با تمرکز بر طراحی و تولید قطعات بومی، کادک به کاهش وابستگی به واردات کمک شایانی کرده و با بهره‌گیری از تخصص مهندسان داخلی، توانسته کیفیت و کارایی قطعات مصرفی در خودروهای کرمان موتور را به سطح بالاتری برساند. موفقیت در جشنواره نوآوری برتر ایرانی نیز مهر تاییدی بر مسیر پیشرفت و نوآوری مستمر شرکت کادک است و تعهد آن به توسعه فناوری‌های بومی و ارتقای کیفیت محصولات گروه صنعتی کرمان موتور را نشان می‌دهد.

