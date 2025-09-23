به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در سی و هشتمین دوره جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز روز دوشنبه 31 شهریورماه تعیین شده بود و مشتریان می‌توانستند به ازای هر یکصد هزار تومان در هر روز، یک امتیاز شرکت در قرعه‌کشی را دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، 1404 جایزه نقدی 250 میلیون تومانی، 4404 جایزه نقدی 25 میلیون تومانی و صدها هزار جایزه نقدی دیگر به عنوان جوایز این دوره از جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه بانک ملت تعیین شده است.

بر این اساس، شرط لازم برای شرکت در قرعه‌کشی مفتوح بودن حساب مشتری و حفظ حداقل موجودی 200 هزار تومانی در روز قرعه کشی (23 مهرماه 1404) در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/