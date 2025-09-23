خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مزایده عمومی 42 فقره از املاک مازاد بانک ملت

برگزاری مزایده عمومی 42 فقره از املاک مازاد بانک ملت
کد خبر : 1690245
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ملت 42 ملک مازاد خود را در 16 استان کشور، از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با توجه به ماده 12 دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از املاک مازاد بانک ملت در استان های تهران، اردبیل، اصفهان،آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، فارس، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، هرمزگان و همدان به مزایده گذاشته می شود.

براساس این گزارش، املاک مازاد بانک ملت از طریق شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت این بانک، از طریق مزایده عمومی و با شرایط ویژه به فروش خواهد رسید. 

متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.maadmellat.ir  یا به صورت حضوری به دفتر شرکت به نشانی تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، کوچه ژوبین پلاک 5 مراجعه کنند.

این گزارش حاکی است، مهلت پایانی تحویل اسناد مزایده ساعت 15 روز چهارشنبه 9 مهرماه 1404 تعیین شده است و پاکت های پیشنهادات رسیده به شرکت ماد، در ساعت 14 روز چهارشنبه 16 مهرماه در محل دفتر مرکزی شرکت، بازگشایی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی