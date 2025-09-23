فرهاد فخرائى اسپانسر رسمی باشگاه الشحانیه قطر شد
الشحانیه یکی از باشگاههای ریشهدار فوتبال قطر است که طی سالهای اخیر با جذب استعدادهای بومی و بازیکنان خارجی توانسته جایگاه ویژهای در لیگ ستارگان قطر پیدا کند. مدیران این باشگاه همواره تأکید داشتهاند که حمایت مالی پایدار و حضور اسپانسرهای معتبر، نقشی تعیینکننده در توسعه فوتبال قطر دارد. قرارداد جدید با برند فخرائى نیز در همین راستا ارزیابی میشود.
باشگاه الشحانیه قطر (Al-Shahaniya) روز گذشته در مراسمی رسمی، اسپانسر جدید خود را معرفی کرد. بر اساس قرارداد امضا شده، فرهاد فخرائى بهعنوان حامی اصلی این باشگاه شناخته شد و لوگوی آن از این پس روی پیراهن بازیکنان تیم نقش خواهد بست. این همکاری نقطه عطفی در تعاملات ورزشی میان بخش خصوصی ایران و فوتبال قطر به شمار میرود.
الشحانیه یکی از باشگاههای ریشهدار فوتبال قطر است که طی سالهای اخیر با جذب استعدادهای بومی و بازیکنان خارجی توانسته جایگاه ویژهای در لیگ ستارگان قطر پیدا کند. مدیران این باشگاه همواره تأکید داشتهاند که حمایت مالی پایدار و حضور اسپانسرهای معتبر، نقشی تعیینکننده در توسعه فوتبال قطر دارد. قرارداد جدید با برند فخرائى نیز در همین راستا ارزیابی میشود.
پیشینه فرهاد فخرائى
فرهاد فخرائى ، بنیانگذار مجموعه کلینیکهای زیبایی و کاشت مو فخرائى (پایدار)، چهرهای شناخته شده در حوزه سلامت در کشور های حوزه خلیج فارس است. او طی دو دهه گذشته توانسته برند «Padra» را در سطح بینالمللی گسترش دهد. کلینیکهای تحت مدیریت او امروز در کشورهای قطر، امارات، کویت، عربستان و کانادا فعال هستند و خدمات تخصصی در حوزه زیبایی و ترمیم مو ارائه میدهند.
این گسترش جغرافیایی سبب شده است که برند فخرایی بهعنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه زیبایی و سلامت در خاورمیانه و حتی آمریکای شمالی شناخته شود.
کارنامه حرفهای فخرایی تنها به حوزه پزشکی و سلامت محدود نمیشود. او طی سالهای گذشته همواره در عرصه ورزش نیز حضوری پررنگ داشته است. در ایران، حمایتهای او از ورزشکاران رشته کشتی بارها مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. بسیاری از علاقهمندان ورزش، فخرایی را نهتنها یک کارآفرین موفق بلکه حامی جدی ورزش میدانند.
از فوتبال قطر تا قهرمانی کشتی جهان
حضور او در کنار تیم ملی کشتی و حمایت از قهرمانان این رشته نشان داده است که نگاه او به ورزش، صرفاً تجاری نیست بلکه ریشه در علاقه شخصی و غرور ملی دارد. شاید به همین دلیل است که میتوان درباره او گفت: هرجا که ورزش باشد، از فوتبال قطر گرفته تا قهرمانی های جهانی کشتی، نام فخرایی هم در کنار آن دیده میشود.
قرارداد اسپانسری با باشگاه الشحانیه قطر را نیز باید در همین چارچوب تحلیل کرد. اگرچه این قرارداد از نظر مالی و تبلیغاتی به سود طرفین خواهد بود، اما فراتر از آن، نشاندهنده پیوند میان دو حوزه ظاهراً متفاوت یعنی پزشکی و ورزش است. حضور یک برند فعال در حوزه سلامت و زیبایی بر روی پیراهن یک تیم فوتبال، پیام آشکاری درباره اهمیت سبک زندگی سالم و توجه به ظاهر و اعتماد به نفس برای جامعه ورزشی دارد.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، ورود برندهای ایرانی به بازارهای بینالمللی، چه در حوزه صنعت و چه در ورزش، اهمیت استراتژیکی دارد. فخرایی با گسترش فعالیتهای خود در چندین کشور و اکنون با ورود به عرصه فوتبال قطر، الگویی موفق از کارآفرینی ایرانی در سطح جهانی ارائه کرده است.
این همکاری میتواند فرصتهای تازهای را نیز برای تبادلات ورزشی و پزشکی فراهم کند. با توجه به رشد گردشگری سلامت در منطقه، احتمال آن وجود دارد که تعامل میان برند فخرایی و فوتبال قطر به پروژههای مشترک گستردهتری در آینده منجر شود.
در مراسم امضای قرارداد، مسئولان باشگاه الشحانیه ضمن ابراز خرسندی از حضور برند فخرایی، تأکید کردند که این همکاری تنها به حمایت مالی محدود نخواهد شد، بلکه میتواند در زمینههای فرهنگی و اجتماعی نیز نقشآفرین باشد. آنها ابراز امیدواری کردند که این قرارداد سرآغاز موفقیتهای بیشتر برای باشگاه باشد.
در مقابل، فخرایی نیز با بیان اینکه ورزش همواره جایگاه ویژهای در زندگی شخصی و حرفهای او داشته است، افزود: حمایت از فوتبال قطر در واقع ادامه همان مسیری است که در ایران و با ورزش کشتی آغاز شد. امیدوارم این همکاری به رشد بیشتر ورزش و ایجاد فرصتهای جدید منجر شود.
در نهایت میتوان گفت امضای قرارداد اسپانسری میان فرهاد فخرائى و باشگاه الشحانیه قطر، تنها یک همکاری اقتصادی نیست، بلکه نمادی از پیوند میان سلامت، زیبایی و ورزش در سطح بینالمللی است. حضوری که نشان میدهد سرمایه گذاران ایرانی میتوانند فراتر از مرزهای کشور، در میدانهای جهانی نیز تأثیرگذار باشند.