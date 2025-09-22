بازگشت ساعات کاری واحدهای بانک سپه از سه شنبه اول مهر ماه
ساعت کاری واحدهای بانک سپه، بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و اعلام شورای هماهنگی بانک ها به حالت قبل بازمی گردد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، به استناد بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد نامه دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها، ساعت کار واحدهای این بانک از روز سه شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ طبق جدول زیر به روال سابق باز می گردد.
بر این اساس، زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک سپه در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و ساعات حضور کارکنان در این ایام از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۴:۳۰ می باشد.
همچنین در روزهای پنجشنبه، زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک سپه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ساعات حضور کارکنان در شعب از ساعت ۷:۰۰ الی ۱3:۳۰ خواهد بود.
ساعات کاری واحدهای ستادی بانک سپه در تهران نیز همچون گذشته، در روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰ و در روزهای چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰ می باشد.
لازم به ذکر است ساعت کاری کارکنانی که شعب و ادارات آنها دارای باجه عصر یا کشیک می باشند به استثنای روزهای پنج شنبه، دو ساعت پس از خاتمه ساعت کاری عادی است.
|
واحدهای بانک
|
کارکنان/مشتریان
|
واحدهای فاقد باجه عصر/ کشیک
|
واحدهای دارای باجه عصر/ کشیک
|
شعب و ستاد مناطق
|
شنبه الی چهارشنبه
|
از 7 تا 14:30
|
از 7 تا 16:30
|
پنج شنبه
|
از 7 تا 13:30
|
-
|
ادارات مرکزی
|
شنبه الی سه شنبه
|
از 7 تا 16
|
از 7 تا 18
|
چهارشنبه
|
از 7 تا 15
|
از 7 تا 17