خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت ساعات کاری واحدهای بانک سپه از سه شنبه اول مهر ماه

بازگشت ساعات کاری واحدهای بانک سپه از سه شنبه اول مهر ماه
کد خبر : 1689807
لینک کوتاه کپی شد.

ساعت کاری واحدهای بانک سپه، بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و اعلام شورای هماهنگی بانک ها به حالت قبل بازمی گردد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، به استناد بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد نامه دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها، ساعت کار  واحدهای این بانک از روز سه شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ طبق جدول زیر به روال سابق باز می گردد.

بر این اساس، زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک سپه در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و ساعات حضور کارکنان در این ایام از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۴:۳۰ می باشد.

همچنین در روزهای پنجشنبه، زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک سپه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و ساعات حضور کارکنان در شعب از ساعت ۷:۰۰ الی ۱3:۳۰ خواهد بود.

ساعات کاری واحدهای ستادی بانک سپه در تهران نیز همچون گذشته، در روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰ و در روزهای چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۵:۰۰ می باشد.

لازم به ذکر است ساعت کاری کارکنانی که شعب و ادارات آنها دارای باجه عصر یا کشیک می باشند به استثنای روزهای پنج شنبه، دو ساعت پس از خاتمه ساعت کاری عادی است.

واحدهای بانک

کارکنان‌‌‌‌‌/مشتریان

واحدهای فاقد باجه عصر‌/ کشیک 

واحدهای دارای باجه عصر‌/ کشیک

شعب و ستاد مناطق 

شنبه الی چهارشنبه

از 7 تا 14:30

از 7 تا 16:30

پنج شنبه

از 7 تا 13:30

‌-

ادارات مرکزی

شنبه الی سه شنبه

از 7 تا 16

از 7 تا 18

چهارشنبه

از 7 تا 15

از 7 تا 17
 
 
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی