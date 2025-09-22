اعلام ساعت کار واحدهای بانک ملت از اول مهرماه 1404

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، از ابتدای مهرماه، ساعت کار شعب، ستاد مدیریت های شعب و دفتر فرابانک در سراسر کشور، از شنبه تا چهارشنبه برای کارکنان از ساعت 7 تا 14:30 و برای مشتریان از ساعت 7:30 تا 13:30 و در روزهاى پنج شنبه برای کارکنان از ساعت 7 تا 13 و برای مشتریان از ساعت 7:30 تا 12:30 خواهد بود.