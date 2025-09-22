اعلام ساعت کار واحدهای بانک ملت از اول مهرماه 1404
با اعلام شوراى هماهنگى بانک ها، ساعت کار واحدهای بانک ملت از روز سه شنبه اول مهرماه 1404 تغییر می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، از ابتدای مهرماه، ساعت کار شعب، ستاد مدیریت های شعب و دفتر فرابانک در سراسر کشور، از شنبه تا چهارشنبه برای کارکنان از ساعت 7 تا 14:30 و برای مشتریان از ساعت 7:30 تا 13:30 و در روزهاى پنج شنبه برای کارکنان از ساعت 7 تا 13 و برای مشتریان از ساعت 7:30 تا 12:30 خواهد بود.
در عین حال، ساعت کار کارکنان ادارات کل و واحدهای ستاد مرکزی بانک ملت از شنبه تا سه شنبه 7 تا 16 و روز چهارشنبه 7 تا 15 تعیین شده است و حضور کارکنان در روزهای پنج شنبه به صورت کشیک از ساعت 7 تا 13 خواهد بود.