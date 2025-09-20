پیام تبریک مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت قهرمانی امین میرزازاده در رقابت های جهانی کشتی فرنگی

با کمال افتخار و مسرت، موفقیت ارزشمند همکار عزیزمان، امین میرزازاده، در کسب مدال طلای وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان را به وی، خانواده محترم ایشان و همه همکاران بانک ملی ایران تبریک عرض می‌کنم.

این افتخار نه تنها نشان از تلاش، پشتکار و تعهد شخصی میرزازاده دارد، بلکه نمایانگر روحیه تلاش و تعالی است که در خانواده بزرگ بانک ملی ایران جاری است و به نوبه خود موجب سربلندی کشور در سطح بین‌المللی می‌شود.

کسب این عنوان جهانی، الگویی الهام‌بخش برای همه همکاران ماست تا در هر عرصه‌ای که فعالیت می‌کنند، با پشتکار و انگیزه، بهترین نتایج را رقم بزنند.

موفقیت همکاران بانک ملی ایران در صحنه‌های جهانی، علاوه بر ارتقای نام مجموعه، نشان می‌دهد که سرمایه انسانی کشور می‌تواند در عرصه‌های ورزشی، علمی و اقتصادی، افتخارآفرین و الگوساز باشد و موجب تقویت غرور ملی و انسجام اجتماعی گردد.