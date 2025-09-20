پیام تبریک مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت قهرمانی امین میرزازاده در رقابت های جهانی کشتی فرنگی
ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت قهرمانی امین میرزازاده کشتی گیر محبوب کشورمان و کارمند بانک ملی در رقابت های کشتی فرنگی جهانی و کسب مدال طلا، با انتشار پیامی این پیروزی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، متن این پیام به شرح زیر است:
با کمال افتخار و مسرت، موفقیت ارزشمند همکار عزیزمان، امین میرزازاده، در کسب مدال طلای وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان را به وی، خانواده محترم ایشان و همه همکاران بانک ملی ایران تبریک عرض میکنم.
این افتخار نه تنها نشان از تلاش، پشتکار و تعهد شخصی میرزازاده دارد، بلکه نمایانگر روحیه تلاش و تعالی است که در خانواده بزرگ بانک ملی ایران جاری است و به نوبه خود موجب سربلندی کشور در سطح بینالمللی میشود.
کسب این عنوان جهانی، الگویی الهامبخش برای همه همکاران ماست تا در هر عرصهای که فعالیت میکنند، با پشتکار و انگیزه، بهترین نتایج را رقم بزنند.
موفقیت همکاران بانک ملی ایران در صحنههای جهانی، علاوه بر ارتقای نام مجموعه، نشان میدهد که سرمایه انسانی کشور میتواند در عرصههای ورزشی، علمی و اقتصادی، افتخارآفرین و الگوساز باشد و موجب تقویت غرور ملی و انسجام اجتماعی گردد.