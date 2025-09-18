دیدار رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با مدیرعامل گروه مپنا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد خوزستان، در این دیدار که با حضور میثم شهنیایی معاون طرح و توسعه شرکت فولاد خوزستان و جمعی از معاونان و مدیران گروه مپنا، روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ در شرکت تولید توربین توگا در شهرستان کرج برگزار شد، محمد اولیا مدیرعامل گروه مپنا ضمن خوش آمدگویی، به بیان وضعیت توربین های گازی در دست تولید این مجموعه پرداخت و گزارشی از وضعیت پروژه های نیروگاهی وابسته به تولید گروه مپنا در کشور ارائه نمود.

در ادامه امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، به شرایط حاکم بر تولید صنایع کشور و شرکت فولاد خوزستان اشاره نمود و یکی از راه حل های رفع آثار زیان بار محدودیت های برق بر تولید صنایع به ویژه شرکت فولاد خوزستان را، تخصیص توربین گازی MAP 2B موجود در شرکت توگا که دوره ساخت آن تقریباً به پایان رسیده، به پروژه نیروگاه خلیج فارس شرکت فولاد خوزستان برشمرد.

بر پایه این گزارش، میثم شهنیانی معاون طرح و توسعه فولاد خوزستان نیز، در این جلسه شرایط حاکم بر پروژه نیروگاه خلیج فارس را تشریح نمود و ضمن اطلاع رسانی اقدامات فولاد خوزستان برای تامین مالی پروژه از محل اعتبار اسنادی، راه حل رفع مشکل ناترازی برق را، همراهی و اهتمام مشترک فولاد خوزستان و گروه مپنا برای تکمیل نیروگاه خلیج فارس دانست.

گزارش خبرنگار ما حاکی است، در پایان ضمن تدوین صورت جلسه‌ای که تامین کننده منافع و مصالح طرفین بود، امین ابراهیمی مدیرعامل و میثم شهنیانی معاون طرح و توسعه شرکت فولاد خوزستان ضمن بازدید از مراحل ساخت تجهیزات مربوط به پروژه نیروگاه خلیج فارس، با توانمندی‌ها و قابلیت‌های گروه مپنا از نزدیک آشنا شدند.

گفتنی است، محمد اولیا مدیرعامل، معاونان و مدیران گروه مپنا در حاشیه این بازدید، در خصوص پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌های تولید واحدهای نیروگاهی این گروه بزرگ نیروگاهی کشور توضیحات مفصلی ارائه نمودند.

