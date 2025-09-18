یادداشت مدیر روابط عمومی
فولاد مبارکه؛ خون جاری در رگ حیات اصفهان
اصفهان در طول تاریخ، همواره بهعنوان یکی از کانونهای تمدن، فرهنگ و هنر ایرانزمین شناخته شده است؛ اما در دوران معاصر، این شهر علاوه بر پیشینه فرهنگی و هنری خود، با حضور صنایع بزرگ و اثرگذار، بهویژه شرکت فولاد مبارکه، جایگاه تازهای در عرصه اقتصاد ملی و منطقهای یافته است. بیتردید قرار گرفتن فولاد مبارکه در استان اصفهان، نهتنها مسیر رشد و توسعه اقتصادی این استان را دگرگون کرده، بلکه به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی زیستبومی این منطقه تأثیرگذار بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، شرکت فولاد مبارکه امروز بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد تخت خاورمیانه، نقشی فراتر از یک واحد صنعتی ایفا میکند. این شرکت با بهرهگیری از فناوریهای نوین و نوآوریهای مستمر، علاوه بر تولید محصولات متنوع و باکیفیت، مسیر خلق دانش و توسعه شرکتهای دانشبنیان در استان اصفهان را هموار ساخته است. در سایه حمایتهای فولاد مبارکه، بسیاری از کسبوکارهای نوپا و فناور توانستهاند در چرخه تولید و تأمین کشور نقشآفرین شوند. همین موضوع سبب شده اصفهان امروز به یکی از مراکز مهم اقتصاد دانشبنیان ایران بدل شود و نخبگان و دانشگاهیان این منطقه از بسترهای مناسبی برای فعالیتهای پژوهشی و صنعتی برخوردار باشند.
حضور فولاد مبارکه در اصفهان از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز آثار چشمگیری برجای گذاشته است. ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در استان، کاهش نرخ بیکاری، افزایش امید اجتماعی و بهبود معیشت خانوارها از نتایج ملموس فعالیتهای این مجموعه است. افزون بر آن، سرمایهگذاریهای فولاد مبارکه در حوزه فرهنگ و ورزش، از جمله سرمایهگذاری و تجهیز ورزشگاه نقشجهان، نماد دیگری از توجه این شرکت به توسعه اجتماعی و تقویت نشاط عمومی در شهر اصفهان است. این اقدامات نشان میدهد که فولاد مبارکه، تنها به تولید فولاد نمیاندیشد، بلکه دغدغه اصلی آن، رشد و بالندگی جامعهای است که در آن فعالیت میکند.
در بُعد اقتصادی، باید اذعان کرد که بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران متکی به تولیدات فولاد مبارکه است و این موضوع به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک میکند. افزون بر این، صنایع پاییندستی فراوانی در اطراف فولاد مبارکه شکل گرفتهاند که هریک نقشی کلیدی در زنجیره ارزش فولاد دارند. این صنایع از قطعهسازی و خودروسازی گرفته تا لوازمخانگی و ساختمان، به اشتغالآفرینی گسترده و افزایش تولید ناخالص داخلی استان منجر شدهاند.
از سوی دیگر، فولاد مبارکه با سرمایهگذاریهای کلان در حوزه زیرساخت، همواره پیشگام در توسعه پایدار استان و کشور بوده است. اجرای پروژههای عظیم در حوزه حملونقل ریلی، نهتنها به تسهیل حمل محصولات فولادی کمک کرده، بلکه در کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندهها و افزایش ایمنی حملونقل نیز نقش داشته است. همچنین مشارکت فولاد مبارکه در پروژه انتقال آب از خلیجفارس به فلات مرکزی ایران، اقدامی راهبردی برای تضمین پایداری منابع آبی اصفهان به شمار میرود. این پروژه حیاتی نهفقط برای صنعت فولاد، بلکه برای کشاورزی، محیطزیست و زندگی مردم اصفهان یک نقطه عطف محسوب میشود.
توجه به مقوله انرژی پایدار نیز از دیگر رویکردهای مهم فولاد مبارکه بوده است. این شرکت با حرکت بهسوی استفاده از انرژیهای نو و افزایش بهرهوری مصرف، همسو با سیاستهای کلان کشور در حوزه کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی گام برداشته است. چنین اقداماتی نشاندهنده نگاه آیندهنگرانه فولاد مبارکه و تعهد این شرکت به مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی است.
در بُعد سیاسی و منطقهای نیز باید گفت وجود چنین مجموعهای در اصفهان، موقعیت این استان را در تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای کلان کشور ارتقا داده است. اصفهان امروز به دلیل میزبانی از فولاد مبارکه، یکی از پایگاههای اصلی صنعت کشور شناخته میشود و این جایگاه، وزن سیاسی و اقتصادی اصفهان را در سطح ملی افزایش داده و آن را به الگویی برای همافزایی میان صنعت، جامعه و فرهنگ بدل کرده است.
با مرور این ابعاد، میتوان نتیجه گرفت که فولاد مبارکه فراتر از یک واحد صنعتی، به یک موتور توسعه همهجانبه در قلب ایران تبدیل شده است. اصفهان، شهری که روزگاری تنها به سیوسهپل و نقشجهان شناخته میشد، امروز با تکیهبر توان صنعتی فولاد مبارکه، به نمادی از پیوند تاریخ و مدرنیته بدل شده است. آینده اصفهان، بیتردید در سایه استمرار فعالیتهای نوآورانه و مسئولیتپذیر فولاد مبارکه، روشنتر از همیشه خواهد بود.