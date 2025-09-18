به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی طی سخنانی در این نشست با بیان اینکه حجم عملیات بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته است تصریح کرد: حمایت از واحدهای تولیدی در راس برنامه‌های اجرایی این بانک به عنوان سومین هلدینگ بزرگ کشور قرار دارد و این حمایت‌ها در سال‌های اخیر به نحو چشم‌گیری افزایش یافته است و مبالغ اختصاص‌یافته برای این منظور ارقام قابل توجهی هستند.

وی افزود: در این راستا آماده‌ایم از تحول در شرکت ایران‌خودرو در دور جدید فعالیت این شرکت حمایت کنیم.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر توسعه همکاری‌های متقابل این بانک و شرکت ایران خودرو گفت: بدون شک منافع این همکاری به کارگران شریف و زحمت‌کش این شرکت تعلق می‌گیرد.

وی افزود: بسته خدمات بانک رفاه کارگران کامل است و آمادگی داریم در حوزه‌های مختلف ارزی، اعتبارات اسنادی، ریالی، تعهداتی، بیمه‌ای، دیجیتال و... تعاملات فی‌مابین با این شرکت را توسعه و به عنوان یکی از مشتریان اصلی بانک، همیار شرکت در مسیر تحول باشیم.

دکتر للـه‌گانی به ابزارهای نوین تامین مالی بانک رفاه کارگران اشاره و از اوراق گواهی سپرده خاص به عنوان یکی از این ابزارها نام برد و گفت: می‌توانیم از طریق انتشار این اوراق و بر مبنای مجوزهای بانک مرکزی و سازمان خصوصی‌سازی، منابع مالی مورد نیاز طرح‌های توسعه‌ای شرکت را تامین کنیم. این مدل یکی از ارزان‌ترین روش‌های تامین مالی حال حاضر شبکه بانکی است.

وی به کارت رفاهی مبتنی بر اوراق گام اشاره و این کارت را یکی دیگر از خدمات و محصولات نوین بانک برشمرد و گفت: بستر صدور این کارت برای مشتریان و کارکنان شرکت تا سقف 300 میلیون تومان فراهم است. بانک به صاحبان کسب‌وکارهایی که به شبکه پذیرندگان کارت رفاهی متصل به اوراق گام متصل شوند، تسهیلات بدون نیاز به ایجاد میانگین حساب پرداخت می‌کند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران از ابزار فاکتورینگ به عنوان یکی دیگر از محصولات نوین این بانک نام برد و گفت: می‌توانیم از طریق این ابزار به پیمانکاران و شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو با ضمانت این شرکت تسهیلات پرداخت کنیم.

دکتر للـه‌گانی در پایان تصریح کرد: بانک رفاه کارگران مزین به نام کارگران است و شرکت ایران‌خودرو به عنوان یکی از واحدهای تولیدی بزرگ کشور مشترکات فراوانی دارند و بدون شک منافع توسعه‌ همکاری‌های متقابل به قشر شریف کارگران به ویژه کارگران این مجموعه ارزشمند می‌رسد.

مهندس کشاورز نماینده صاحبان اکثریت سهام‌ شرکت ایران‌خودرو نیز طی سخنانی در این نشست با قدردانی از حمایت‌های بانک رفاه کارگران از این شرکت گفت: برنامه تحولی ایران خودرو تدوین شده است و بر این اساس این شرکت باید به سمت سودآوری گام بردارد و برای تحقق این مهم نیازمند حمایت‌های بانک رفاه کارگران هستیم.

مهندس کشاورز تصریح کرد: برند ایران خودرو باید به جایگاه شایسته خود برگردد و برای این منظور ضرورت دارد همکاری‌های متقابل بانک رفاه کارگران و این شرکت توسعه و تسریع یابد.

مهندس پیرمحمدی مدیرعامل شرکت ایران خودرو نیز طی سخنانی در این نشست گفت: این شرکت طرح‌های توسعه‌ای بسیاری دارد که از جمله این طرح‌ها رونمایی از محصولات جدید است که در آذر ماه سال جاری عملیاتی می‌شود؛ برای تحقق اهداف این طرح‌ها نیازمند جذب سرمایه‌گذار هستیم و بانک رفاه کارگران می‌تواند در این زمینه همکاری لازم را با شرکت داشته باشد.

مهندس پیرمحمدی گفت: همکاری‌های متقابل بانک رفاه کارگران و شرکت ایران خودرو از گذشته وجود داشته است، اما در دور اخیر فعالیت شرکت به دنبال افزایش این همکاری‌ها هستیم.

لازم به ذکر است، در پایان این نشست دکتر اسماعیل للـه‌گانی به همراه جمعی از مدیران این بانک از موزه شرکت ایران خودرو بازدید کرد.