نتایج دوازدهمین دوره مسابقات سراسری فرهنگی ورزشی فرزندان پسر صنعت پتروشیمی در تبریز

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات سراسری فرهنگی ورزشی فرزندان پسر صنعت پتروشیمی در تبریز
دوازدهمین دوره مسابقات سراسری فرهنگی ورزشی فرزندان پسر صنعت پتروشیمی با درخشش تیم پتروشیمی تبریز به پایان رسید؛ این تیم با کسب عنوان قهرمانی در رشته‌های شنا، والیبال و شطرنج توانست جایگاه نخست را در میان هفت شرکت حاضر از آن خود کند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی پتروشیمی تبریز، دوازدهمین دوره مسابقات سراسری فرهنگی ورزشی فرزندان پسر زیر ۲۵ سال صنعت پتروشیمی که از ۲۳ شهریورماه به میزبانی پتروشیمی تبریز آغاز شده بود، امروز به کار خود پایان داد.

این دوره از مسابقات با حضور تیم‌هایی از هفت شرکت پتروشیمی شامل زاگرس، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، امیرکبیر، جم، بیستون، مارون و تبریز در رشته‌های متنوعی همچون تنیس روی میز، شطرنج، شنا، فوتبال و والیبال برگزار شد.

در نتایج پایانی، تیم پتروشیمی تبریز در رشته شنا (رده‌های سنی زیر ۲۵ و زیر ۱۷ سال)، رشته والیبال(رده‌های سنی زیر ۲۵ و زیر ۱۷ سال) و رشته شطرنج (رده سنی زیر ۱۷ سال) موفق شد مقام نخست را از آن خود کند.

در بخش نتایج تیمی، ورزشکاران شرکت‌کننده موفق به کسب عناوین زیر شدند:

رشته شنا – رده سنی زیر ۱۷ سال: 

پتروشیمی تبریز مقام اول، پتروشیمی مارون مقام دوم، پتروشیمی جم مقام سوم.

رشته تنیس روی میز – رده سنی زیر ۱۷ سال:

پتروشیمی جم مقام اول، سازمان منطقه ویژه مقام دوم.

رشته تنیس روی میز – رده سنی زیر ۲۵ سال:

پتروشیمی زاگرس مقام اول، سازمان منطقه ویژه مقام دوم، پتروشیمی امیرکبیر مقام سوم.

رشته شنا – رده سنی زیر ۲۵ سال: 

پتروشیمی تبریز مقام اول، پتروشیمی مارون مقام دوم، پتروشیمی امیرکبیر مقام سوم.

رشته شطرنج – رده سنی زیر ۲۵ سال:

پتروشیمی مارون مقام اول، پتروشیمی تبریز مقام دوم.

رشته شطرنج – رده سنی زیر ۱۷ سال:

پتروشیمی تبریز مقام اول، پتروشیمی جم مقام دوم، پتروشیمی امیرکبیر مقام سوم.

رشته فوتبال – رده‌های سنی زیر ۱۷ و ۲۵ سال:

پتروشیمی جم مقام اول، پتروشیمی امیرکبیر مقام دوم.

رشته والیبال – رده‌های سنی زیر ۱۷ و ۲۵ سال:

پتروشیمی تبریز مقام اول، پتروشیمی مارون مقام دوم، پتروشیمی امیرکبیر مقام سوم.

این رقابت‌ها با هدف ایجاد همبستگی و ارتقای سطح فرهنگی و ورزشی فرزندان کارکنان صنعت پتروشیمی برگزار و با استقبال گسترده همراه شد.

