درخشش بانک ملی ایران در جشنواره روابط عمومی / دریافت نشان عالی مسئولیت اجتماعی

هیئت داوران این جشنواره، بانک ملی ایران را به پاس اقدامات شایسته و مثمر ثمر در حوزه مسئولیت اجتماعی شایسته دریافت نشان عالی «مسئولیت اجتماعی پیشرفته» دانست.

مسئولیت اجتماعی، به‌عنوان یکی از ارکان سرآمدی سازمانی، فراتر از وظایف معمول روابط عمومی تعریف شده و بانک ملی ایران با عملکردی متعهدانه، نه‌تنها به استانداردهای زندگی در جامعه کمک کرده، بلکه با حمایت‌هایی فراتر از الزامات قانونی، گامی بلند در توسعه و آبادانی کشور برداشته است.

در این مراسم، پیام ناتاشا پاولوویچ، رئیس انجمن بین‌المللی روابط عمومی (IPRA)، قرائت شد که در آن بر اهمیت پیوند مسئولیت اجتماعی با اخلاق حرفه‌ای و نقش تحول‌آفرین هوش مصنوعی در ارتباطات تأکید شد.