وی تأکید کرد: امروز بانک ملی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه فرهنگ مالی، تجارت و کسب‌وکار زبان مشترکی برای ارائه خدمات به جامعه هدف پیدا کرده‌اند. همان‌طور که استانداردها جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی بشر و مبتنی بر روش‌های علمی هستند، ارائه خدمات مالی به‌روز، تدوین و اجرای محصولات بانکی بر اساس نیاز جامعه و فناوری‌های دیجیتال نیز ضرورتی حیاتی محسوب می‌شود.

نجارزاده در ادامه با اشاره به پیشینه همکاری دو نهاد اظهار داشت: بانک ملی ایران و سازمان ملی استاندارد دو مجموعه باسابقه هستند که در طول سال‌ها همکاری‌هایی داشته‌اند. اما با حضور دکتر انصاری، تعاملات بیشتر و مؤثرتری شکل گرفت و اکنون شعبه بانک ملی در این سازمان بازگشایی شده است.

وی گفت: براساس این تفاهم‌نامه، بانک ملی ایران خدمات متنوع مالی و غیرحضوری را متناسب با نیازهای سازمان ملی استاندارد از طریق بسترهای دیجیتال ارائه خواهد کرد. این همکاری با هدف ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل تأمین مالی مشتریان سازمان ملی استاندارد و ایجاد هم‌افزایی میان دو نهاد و ذی‌نفعان آن دو انجام می‌شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران تصریح کرد: یکی از حلقه‌های مفقوده در بانک ملی ایران، عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود برای همکاری با سایر سازمان‌ها بود. اما اکنون تلاش می شود تا این ظرفیت‌ها در راستای خلق ارزش و ارائه انواع خدمات بانکی و فناورانه به‌کار گرفته شود.

نجارزاده در پایان گفت: همکاری با سازمان ملی استاندارد موجب افتخار است و با امضای این تفاهمنامه متناسب با نیازهای سازمان ملی استاندارد خدماتی متفاوت، متنوع و شفاف به ذی‌نفعان این سازمان ارائه خواهد شد.

در ادامه، فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد در این مراسم گفت: بانک ملی ایران به‌عنوان بانک همکار، انتخاب همه همکاران و مشتریان سازمان ملی استاندارد در کرج بوده است، نه صرفاً انتخاب یک فرد، این موضوع بیانگر رضایت‌مندی جامعه از خدمات و مشتری‌مداری بانک ملی است.

وی همچنین به اهمیت استانداردسازی خدمات بانکی اشاره کرد و بر ضرورت رعایت استانداردهای بین‌المللی در نظام بانکداری تأکید داشت.