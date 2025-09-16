بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکرد در بانک ملی ایران/ فرصت طلایی بدهکاران تا ۳۱ شهریور
بانک ملی ایران، به مناسبت نود و هفتمین سالروز تأسیس؛ فرصتی ویژه برای بدهکاران این بانک جهت بهرهمندی از بخشودگی ۱۰۰ درصد مانده جرایم تاخیر مازاد بر نرخ معامله فراهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مشتریانی که از تاریخ ۲۰ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ بدهی غیرجاری خود را بهصورت نقدی و یکجا تسویه کنند، از بخشودگی کامل جرایم دیرکرد مازاد بر نرخ معامله برخوردار خواهند شد.
این فرصت در راستای تکریم و رضایت حداکثری مشتریان این بانک ایجاد شده است؛ لذا مشتریان و افرادی که تا کنون نسبت به بازپرداخت بدهیهای خود اقدام نکردهاند، میتوانند از این فرصت ویژه حداکثر استفاده را به عمل آورند.
مشتریان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.