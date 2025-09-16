برگزاری جشنواره کوله مهر ویژه دارندگان کارتخوان های بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، جامعه هدف این طرح، دارندگان پایانه‌های فروشگاهی حقیقی صنوف منتخب اعم از مدارس، لوازم التحریر و کتاب، پوشاک، کیف و کفش فروشی، کافی‌نت و فروشگاه‌های محصولات دیجیتال تعیین شده است.

براین اساس، بازه زمانی جشنواره از روز 22‌ شهریور تا 4 مهرماه به مدت دو هفته تعیین شده و هر 500 میلیون ریال مجموع تراکنش، یک شانس برای شرکت در قرعه کشی محسوب خواهد شد.

این گزارش حاکی است، جوایز این جشنواره شامل 14 جایزه 200 میلیون ریالی برای 100 پذیرنده برتر و 200 جایزه 50 میلیون ریالی برای تمامی پذیرندگانی که حداقل یک شانس کسب کرده اند خواهد بود که به قید قرعه توزیع خواهد شد.

زمان قرعه کشی خودکار سیستمی این طرح در پایان جشنواره (8 مهرماه) و بر اساس تعداد شانس کسب شده تعیین شده است که به صورت آنلاین از طریق شبکه‌های اجتماعی پخش خواهد شد.

