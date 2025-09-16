به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، مراسم قرعه‌کشی نخستین جشنواره اصناف دوشنبه 24 شهریور‌ماه با حضور دکتر فرحی، دکتر پرتوافکنان و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محقق‌نیا اعضای هیات مدیره بانک سپه، اسرافیل نظری عضو هیات عامل و معاون بانکداری خرد و اصناف، حمیدرضا رستگارپور رئیس اتاق اصناف تهران، جمعی از نمایندگان اصناف و مدیران ستادی بانک سپه برگزار شد.

دکتر فرحی رئیس هیات مدیره بانک سپه در این مراسم بانک سپه را بانکی با اصالت و برخوردار از شمولیت مالی گسترده عنوان کرد و ابراز داشت: اصناف گستره‌ای به وسعت تاریخ هر جامعه‌ای دارند و به عنوان یک سرمایه عظیم اجتماعی مطرح هستند، لذا با تشکیل اداره بانکداری خرد و اصناف در این بانک تلاش شده تا تمرکز مناسبی برای گسترش همکاری‌ها و برقرای تعاملات دو جانبه با صنوف مختلف صورت گیرد.

دکتر پرتوافکنان عضو هیات مدیره بانک سپه نیز با اشاره به گستردگی، تنوع و جامعیت فعالیت‌های بانک سپه، خاطرنشان کرد: این بانک با مشارکت و تامین مالی پروژه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، فولاد، سیمان و طرح‌های معدنی نقش محوری و موثر در حمایت از اصناف داشته و در صدد است تا با افزایش مناسبات و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری این مسیر را با قوت ادامه دهد.

حمیدرضا رستگارپور رئیس اتاق اصناف تهران نیز با تقدیر و تشکر از خدمات و حمایت‌های بانک سپه، اصناف را قلب تپنده و موتور محرک اقتصاد کشور عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم تا با همکاری و تعامل با بانک بزرگ، اصیل و با قدمت سپه در راستای افزایش خدمت‌رسانی به صنوف مختلف کشور گام برداریم.

در ادامه قرعه کشی از میان مشتریان واجدین شرایط دارای پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت‌(POS,IPG)‌ متصل به حساب‌های بانک سپه صورت گرفت، و امتیازها بر اساس میانگین حساب متصل به درگاه‌های پرداخت، تعداد و مبلغ تراکنش‌های هر پایانه محاسبه و اعمال شد.

14 جایزه ویژه کمک هزینه توسعه کسب و کار واحد صنفی هر یک به ارزش پنج میلیارد ریال، 100 کمک هزینه راه‌اندازی کسب و کار مجازی هریک به ارزش یک میلیارد ریال، 950 کمک هزینه خرید تجهیزات مورد نیاز هر یک به ارزش 100 میلیون ریال، میلیاردها ریال جوایز نقدی و امتیاز استفاده از 21000 فقره تسهیلات راسی به ارزش 20 هزار میلیارد ریال به برندگان نخستین دوره قرعه‌کشی جشنواره اصناف بانک سپه اختصاص یافت.

در مجموع 11 هزار و 64 جایزه نقدی به ارزش 465 میلیارد ریال به برندگان نخستین دوره جشنواره اصناف بانک سپه تعلق گرفت.

انتهای پیام/