برگزاری مراسم قرعهکشی نخستین جشنواره اصناف در بانک سپه
مراسم قرعهکشی نخستین جشنواره اصناف با حضور اعضای هیات مدیره بانک سپه و در راستای ارائه خدمات ویژه به مشتریان صنفی بانک سپه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، مراسم قرعهکشی نخستین جشنواره اصناف دوشنبه 24 شهریورماه با حضور دکتر فرحی، دکتر پرتوافکنان و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محققنیا اعضای هیات مدیره بانک سپه، اسرافیل نظری عضو هیات عامل و معاون بانکداری خرد و اصناف، حمیدرضا رستگارپور رئیس اتاق اصناف تهران، جمعی از نمایندگان اصناف و مدیران ستادی بانک سپه برگزار شد.
دکتر فرحی رئیس هیات مدیره بانک سپه در این مراسم بانک سپه را بانکی با اصالت و برخوردار از شمولیت مالی گسترده عنوان کرد و ابراز داشت: اصناف گسترهای به وسعت تاریخ هر جامعهای دارند و به عنوان یک سرمایه عظیم اجتماعی مطرح هستند، لذا با تشکیل اداره بانکداری خرد و اصناف در این بانک تلاش شده تا تمرکز مناسبی برای گسترش همکاریها و برقرای تعاملات دو جانبه با صنوف مختلف صورت گیرد.
دکتر پرتوافکنان عضو هیات مدیره بانک سپه نیز با اشاره به گستردگی، تنوع و جامعیت فعالیتهای بانک سپه، خاطرنشان کرد: این بانک با مشارکت و تامین مالی پروژههای مختلف اقتصادی و صنعتی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، فولاد، سیمان و طرحهای معدنی نقش محوری و موثر در حمایت از اصناف داشته و در صدد است تا با افزایش مناسبات و انعقاد تفاهمنامه همکاری این مسیر را با قوت ادامه دهد.
حمیدرضا رستگارپور رئیس اتاق اصناف تهران نیز با تقدیر و تشکر از خدمات و حمایتهای بانک سپه، اصناف را قلب تپنده و موتور محرک اقتصاد کشور عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم تا با همکاری و تعامل با بانک بزرگ، اصیل و با قدمت سپه در راستای افزایش خدمترسانی به صنوف مختلف کشور گام برداریم.
در ادامه قرعه کشی از میان مشتریان واجدین شرایط دارای پایانههای فروش و درگاههای پرداخت(POS,IPG) متصل به حسابهای بانک سپه صورت گرفت، و امتیازها بر اساس میانگین حساب متصل به درگاههای پرداخت، تعداد و مبلغ تراکنشهای هر پایانه محاسبه و اعمال شد.
14 جایزه ویژه کمک هزینه توسعه کسب و کار واحد صنفی هر یک به ارزش پنج میلیارد ریال، 100 کمک هزینه راهاندازی کسب و کار مجازی هریک به ارزش یک میلیارد ریال، 950 کمک هزینه خرید تجهیزات مورد نیاز هر یک به ارزش 100 میلیون ریال، میلیاردها ریال جوایز نقدی و امتیاز استفاده از 21000 فقره تسهیلات راسی به ارزش 20 هزار میلیارد ریال به برندگان نخستین دوره قرعهکشی جشنواره اصناف بانک سپه اختصاص یافت.
در مجموع 11 هزار و 64 جایزه نقدی به ارزش 465 میلیارد ریال به برندگان نخستین دوره جشنواره اصناف بانک سپه تعلق گرفت.