با چک الکترونیکی بانک ملت، با امنیت و سهولت بیشتر چک صادر کنید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، از مزایای چک های الکترونیکی این بانک می توان به امنیت و اعتبار بالا، نبود امکان جعل، سرقت و مفقودی به دلیل حذف فیزیکی چک، امکان صدور و وصول درون بانکی به صورت برخط و 24 ساعته (24*7) امکان کارسازی (وصول، واگذاری و صدور برگشتی) به صورت غیر حضوری، حذف فیزیک چک و در پی آن رفع احتمال امکان بروز مغایرت میان اطلاعات مندرج در فیزیک و سامانه صیاد، رفع مشکلات مترتب بر ضرورت جابه جایی فیزیک چک میان طرفین معاملات تجاری به ویژه در صورت وجود بُعد مسافت، حذف بایگانی فیزیک چک ها به شیوه های سنتی (به ویژه چک هایی که به عنوان ضمانت، حُسن انجام خدمت و ... دریافت می شود)، استفاده از امضای الکترونیکی و حذف مغایرت های مرتبط با حوزه امضاء، اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، خدمت چک الکترونیکی بانک ملت برای مشتریان حقیقی در سامانه بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی و سامانه همراه بانک ملت و کارسازی آن (وصول، واگذاری و برگشت) برای مشتریان حقوقی در سامانه های بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی و حقوقی پیاده سازی شده است.

در عین حال، امکان درخواست و صدور چک الکترونیکی برای مشتریان حقوقی بانک ملت در سامانه های بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار دارد.

پیش بینی می شود که با توسعه سامانه چک الکترونیکی در آینده نزدیک چک الکترونیکی جایگزین چک های کاغذی شده و این دسته از چک ها از چرخه مبادلات خارج شود.

