۱۲ کلاس امید، فولاد هرمزگان در مسیر توسعه و تحقق مسئولیت اجتماعی
هنرستان ۱۲ کلاسه فولاد هرمزگان در محله پیامبر اعظم (ص) بندرعباس به زودی با حضور مقامات استانی و مدیران عامل گروه فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان افتتاح خواهد شد؛ اقدامی که گامی بزرگ در مسیر توسعه عدالت آموزشی و عمل به مسئولیتهای اجتماعی محسوب میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، این هنرستان در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع و با زیربنای ۲۵۳۰ متر مربع احداث شده و عملیات ساخت آن از شهریورماه ۱۴۰۲ آغاز و با تاکید در تسریع اتمام پروژه، اکنون به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
این پروژه که با هدف افزایش سرانه آموزشی در بندرعباس، کاهش نرخ ترک تحصیل و ایجاد انگیزه تحصیلی در دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار طراحی و اجرا شد، با بهرهمندی از امکانات آموزشی استاندارد، دسترسی آسانتر مردم محلی به فضای آموزشی پیشرفته را فراهم میکند.
این اقدام نمادی از تعهد فولاد هرمزگان به مسئولیتهای اجتماعی و پیشگامی در توسعه اجتماعی و فرهنگی هرمزگان به شمار میآید و میتواند الگویی برای توجه به آموزش و پرورش و ارتقای عدالت آموزشی در هرمزگان باشد.