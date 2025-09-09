رایزنیهای پرثمر پتروشیمی تبریز در روز نخست ایران پلاست؛
از استقبال گسترده مدیران صنعت تا معرفی توانمندیها و محصولات به مشتریان
پتروشیمی تبریز در نخستین روز نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست با برگزاری نشستهای کاری و معرفی ظرفیتها و محصولات خود، مورد استقبال گسترده مدیران ارشد صنعت پتروشیمی و فعالان اقتصادی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست امروز دوشنبه، ۱۷ شهریور با حضور معاون وزیر نفت، مدیران عامل هلدینگها و شرکتهای پتروشیمی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز بهکار کرد.
رایزنیهای ارزشمند مدیرعامل پتروشیمی تبریز
در نخستین روز این رویداد، دکتر سید نوراله میراشرفی مدیرعامل پتروشیمی تبریز با حضور در غرفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، با دکتر حسن عباسزاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل این شرکت دیدار و گفتوگو کرد. در این نشست ضمن طرح موضوعات مرتبط با رفع چالشهای شرکت پتروشیمی تبریز، از نقشآفرینی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برگزاری این نمایشگاه قدردانی شد.
مدیرعامل پتروشیمی تبریز همچنین با هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت و اعضای هیئت عامل این بانک دیدار کرد. در این رایزنی، تأمین نقدینگی موردنیاز پروژههای توسعهای پتروشیمی تبریز بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی مطرح شد.
استقبال گسترده مدیران ارشد صنعت از غرفه پتروشیمی تبریز
غرفه پتروشیمی تبریز در روز نخست نمایشگاه میزبان جمعی از مدیران و مقامات ارشد صنعت پتروشیمی کشور بود. احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی ایران، ناصر نوح جاه مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، عباس کریمی مدیرعامل پتروشیمی شازند، جوانشیر صادقی مدیرعامل پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، اکبر اسمعیلی مدیرعامل پتروشیمی لردگان، مازیار معدولی مدیرعامل پتروشیمی شهید تندگویان، حجتالاسلام محمدرضا احمدی بروجردی، فریبرز کریمایی قائممقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و جمعی دیگر از تصمیمگیران ارشد این صنعت از جمله مهمانان غرفه پتروشیمی تبریز بودند.
دستاوردهای حضور در ایرانپلاست
حضور فعال و هدفمند پتروشیمی تبریز در نوزدهمین نمایشگاه ایرانپلاست فرصتی ارزشمند برای رایزنی در زمینه توسعه همکاریهای صنعتی، بازرگانی و بانکی و معرفی توانمندیهای این شرکت فراهم ساخت. این دستاوردها نشاندهنده عزم جدی پتروشیمی تبریز برای گسترش بازارهای صادراتی و تحقق پروژههای توسعهای است.
ایرانپلاست؛ رویدادی معتبر در صنعت پلیمر
ایرانپلاست بهعنوان یکی از معتبرترین نمایشگاههای تخصصی صنعت پلیمر در غرب آسیا شناخته میشود و همهساله محلی برای معرفی ظرفیتهای نوین این صنعت و تقویت همکاریهای تجاری و صنعتی به شمار میآید. حضور اثرگذار پتروشیمی تبریز در این نمایشگاه، بار دیگر جایگاه این شرکت را بهعنوان یکی از بازیگران مهم صنعت پتروشیمی کشور برجسته کرد.