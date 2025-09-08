به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ایران‌پلاست به‌عنوان یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های تخصصی صنایع پلیمر در غرب آسیا شناخته می‌شود و فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نوین این صنعت به شمار می‌آید. پتروشیمی تبریز نیز در این دوره با هدف توسعه بازارهای صادراتی، معرفی محصولات متنوع و پیشرفته خود، و تقویت همکاری‌های صنعتی و بازرگانی شرکت نموده است.

نمایشگاه ایران پلاست از ۱۷ الی ۲۰ شهریورماه، هر روز از ساعت ۸ تا ۱۶ میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود حضور پتروشیمی تبریز در این دوره از نمایشگاه با استقبال گسترده فعالان داخلی و خارجی مواجه شود.

