خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش توانمندی‌های پتروشیمی تبریز در بزرگ‌ترین رویداد صنعت پلیمر ایران

نمایش توانمندی‌های پتروشیمی تبریز در بزرگ‌ترین رویداد صنعت پلیمر ایران
کد خبر : 1683518
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت پتروشیمی تبریز از فردا ۱۷ شهریور ماه سال جاری در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست حضور خواهد داشت؛ غرفه این شرکت در سالن‌های ۸ و ۹ محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، آماده میزبانی از فعالان صنعت پتروشیمی، مشتریان و بازدیدکنندگان است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ایران‌پلاست به‌عنوان یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های تخصصی صنایع پلیمر در غرب آسیا شناخته می‌شود و فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نوین این صنعت به شمار می‌آید. پتروشیمی تبریز نیز در این دوره با هدف توسعه بازارهای صادراتی، معرفی محصولات متنوع و پیشرفته خود، و تقویت همکاری‌های صنعتی و بازرگانی شرکت نموده است.

نمایشگاه ایران پلاست از ۱۷ الی ۲۰ شهریورماه، هر روز از ساعت ۸ تا ۱۶ میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود حضور پتروشیمی تبریز در این دوره از نمایشگاه با استقبال گسترده فعالان داخلی و خارجی مواجه شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی