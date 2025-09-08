نمایش توانمندیهای پتروشیمی تبریز در بزرگترین رویداد صنعت پلیمر ایران
شرکت پتروشیمی تبریز از فردا ۱۷ شهریور ماه سال جاری در نوزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست حضور خواهد داشت؛ غرفه این شرکت در سالنهای ۸ و ۹ محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، آماده میزبانی از فعالان صنعت پتروشیمی، مشتریان و بازدیدکنندگان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ایرانپلاست بهعنوان یکی از معتبرترین نمایشگاههای تخصصی صنایع پلیمر در غرب آسیا شناخته میشود و فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای نوین این صنعت به شمار میآید. پتروشیمی تبریز نیز در این دوره با هدف توسعه بازارهای صادراتی، معرفی محصولات متنوع و پیشرفته خود، و تقویت همکاریهای صنعتی و بازرگانی شرکت نموده است.
نمایشگاه ایران پلاست از ۱۷ الی ۲۰ شهریورماه، هر روز از ساعت ۸ تا ۱۶ میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود و پیشبینی میشود حضور پتروشیمی تبریز در این دوره از نمایشگاه با استقبال گسترده فعالان داخلی و خارجی مواجه شود.