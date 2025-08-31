دکتر للـه گانی: بانک رفاه کارگران حضور پر رنگی در استان ها خواهد داشت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل لـله گانی با بیان این مطلب افزود: بانک رفاه کارگران که در مجموعه بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی فعالیت می کند، همواره بر ارائه خدمات با کیفیت نظیر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه غیر حضوری به بازنشستگان با نرخ 4 درصد، فراهم کردن خرید اقساطی کالا و خدمات، عرضه کارت رفاهی، طرح فاکتورینگ و ... تاکید و بر اجرای آن نظارت دارد.

وی اظهار کرد: استان لرستان ظرفیت‌های خدادادی به وفور دارد و باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم؛ مناطق گردشگری استان بی‌نظیر هستند و اما برخی از آن‌ها معرفی نشده که ضرورت دارد در این حوزه کار شود؛ در حوزه کشاورزی و با توجه به چهارفصل بودن استان، پتانسیل خوبی دارد و ظرفیت‌های خوبی در سایر حوزه‌ها وجود دارد که بعضا استفاده شده و در برخی موارد کوتاهی شده است.

دکتر للـه گانی افزود: طی سال‌های اخیر اتفاقات خوبی افتاده و تغییرات محسوس است، اما به این معنا نیست که ادامه ندهیم و از ظرفیت‌های موجود استفاده نکنیم؛ هرجای ایران ویژگی‌ها و ظرفیت‌های خودش را دارد و در استان لرستان باید امکانات و ظرفیت‌ها را بشناسیم.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران اظهار کرد: تعامل بسیار خوبی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فنی وحرفه ای، سازمان بهزیستی، بانک رفاه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد و انتظار می‌رود این تعامل در سطح استان لرستان هم وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: بسترها و خدماتی در بانک‌های رفاه کارگران و توسعه و تعاون ایجاد شد که می‌توان در بخش‌های مختلف استفاده کرد؛ ‌برای اولین بار در شبکه بانکی افزایش سرمایه داشتیم و بانک رفاه سهامدار مجموعه پالایشگاهی و پتروشیمی بوده و هلدینگ بانک رفاه سومین هلدینگ اقتصادی بزرگ کشور شد.

دکترلـله‌گانی با بیان اینکه همه فعالان اقتصادی در زمینه سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی می‌توانند از اوراق گواهی سپرده خاص استفاده کنند، تاکید کرد: با توجه کمبود سرمایه ایجاد شده و ناترازی‌های انرژی واحد‌های تولیدی دچار مشکل شدند و نمی‌توانند حق بیمه تامین اجتماعی را پرداخت کنند و مجبور به دریافت تسهیلات سنگین می‌شوند؛ اگر ما به واحدهای تولیدی کمک کنیم تا سرمایه در گردششان تامین شود قطعا میزان وصول حق بیمه تامین اجتماعی افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد اشتغال خیلی از مسائل اجتماعی از جمله ازدواج، فرزندآوری و ... هم برطرف خواهد شد؛ وصول حق بیمه تامین اجتماعی افزایش یافته که در ارائه خدمات مراکز درمانی این سازمان موثر است.

دکترلـله‌گانی ادامه داد: ظرفیت استفاده از تسهیلات ارزی برای بانک رفاه وجود دارد بسیاری از کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی مشکل فروش محصول دارند که با ایجاد کارت رفاهی در بانک رفاه، تا ۳۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۴ ‌ماهه مردم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و واحد‌های تولیدی نیز محصولات خود را بفروش برسانند و اوراق گام دریافت کنند.

وی با بیان اینکه کمبود ابزار مالی در تامین مالی برای رشد واحد‌های تولیدی وجود ندارد، تصریح کرد: در حوزه پنل‌های خورشیدی زمینه همکاری فراهم است و در خصوص فروش محصولات واحدهای تولیدی نیز آماده پرداخت تسهیلات هستیم.

دکتر للـه گانی تصریح کرد: مجموعه بانک رفاه کارگران تمام توان خود را برای رفع محرومیت‌ها و بیکاری لرستان بکار خواهد گرفت؛ جوانان باید مهارت یاد بگیرند و فنی و حرفه‌ای در این زمینه همکاری کند و ما هم با اعطای تسهیلات به جوانان این استان کمک خواهیم کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز در این جلسه گفت: به منظور توسعه همه جانبه، برنامه ریزی های خوبی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، ورزشی و ... انجام شده است که همگی در راستای تحفق برنامه های دولت وشعار سال است.

دکتر توصیفیان افزود: ما قدردان حمایت ها و تعامل مثبت بانک رفاه به عنوان بانکی تجاری و اجتماعی هستیم که تا کنون خدمات شایسته ای به شهروندان ارائه داده است، انتظار داریم که این بانک بیش از پیش در برنامه های توسعه ای استان حضور داشته باشد.

شایان ذکر است، در پایان این نشست، دکتر لـله گانی و مدیران همراه از بخش های مختلف بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد، درمانگاه و کلینیک تخصصی در حال ساخت آن بازدید کردند. در این بازدید، مدیرعامل بانک رفاه کارگران از بیماران بستری شده در این بیمارستان عیادت کرد و از نزدیک در جریان خدمات رسانی به آنها قرار گرفت.