به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، این بانک در سال ۱۴۰۳ با شرکت در نهضت مدرسه‌سازی و احداث مدارس در مناطق محروم استان‌های ایلام، بوشهر، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی ایفا کرده و در سال ۱۴۰۴ نیز پروژه ساخت مدرسه‌ای دیگر در استان قزوین را کلید زده است. این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت آموزش و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان در مناطق محروم صورت گرفته است.

بانک سپه در بخش درمان نیز با کمک به تهیه دارو و درمان بیماران سرطانی، احداث اورژانس جاده‌ای در استان خراسان جنوبی و خرید ویلچر برای بیماران حرکتی در استان ایلام، گامی ارزشمند در جهت ارتقای سلامت جامعه برداشته است. افزون بر این، این بانک در حوزه حمایت‌های اجتماعی، در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد سراسر کشور نقش‌آفرینی کرده و یاریگر خانواده‌های نیازمند بوده است.

در بعد فرهنگی، بانک سپه در سال ۱۴۰۳ با تجهیز کتابخانه دیزج‌آباد زنجان و اجرای طرح سراسری «مهر سپه» در ماه‌‎های آغازین دولت چهاردهم، به تأمین لوازم‌التحریر و ملزومات آموزشی دانش‌آموزان بی‌بضاعت در مناطق محروم سراسر کشور کمک کرده است. این طرح‌ها علاوه بر ارتقای سطح فرهنگی جامعه، زمینه‌ساز افزایش عدالت آموزشی در میان دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار شده است.

همچنین این بانک در نخستین رویداد ملی اعطای "نشان فردوس" که به پاس اقدامات جهادی در حوزه محرومیت‌زدایی برگزار شد، مفتخر به دریافت این نشان ملی شد.

در پی انفجار اخیر بندر شهید رجایی نیز از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود با اعزام آمبولانس‌ها و خودروهای خدماتی اضطراری، نقش مؤثری در کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان ایفا کرد.

اقدامات انجام‌شده از سوی بانک سپه در این مدت نشان‌دهنده نگاه فراتر از فعالیت‌های اقتصادی و مالی این بانک و تعهد جدی آن به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی است. بانک سپه در کنار مأموریت‌های بانکی خود، با اجرای این پروژه‌ها، بر حمایت از اقشار محروم، گسترش عدالت آموزشی و درمانی و همراهی با سیاست‌های دولت چهاردهم در توسعه پایدار کشور تأکید داشته و در آینده نیز برنامه‌های عام‌المنفعه بیشتری را اجرا و به بهره‌برداری می‌رساند.