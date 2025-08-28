خبرگزاری کار ایران
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در نشست با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

گروه فولاد مبارکه دارنده بزرگترین CVC کشور است

گروه فولاد مبارکه در ۳۹ شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر داشته و دارنده بزرگترین CVC کشور است؛ در این زمینه یک تجربه ارزشمند ۳ سال دارد، به‌طوری که تمرکز خود در این حوزه را برای ارتقای بهره‌وری صنعت فولاد کشور گذاشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، رویکرد گروه فولاد مبارکه در حوزه فناوری، تمرکز بر توسعه دانش فنی، پتنت‌ها و لایسنس‌های داخلی است تا بتواند در مقابل چالش‌های زیست‌محیطی مقاوم‌تر شده و دانش بومی را حفظ کرده و توسعه دهد.

حفظ محوریت دانش و فناوری و نقش آن در توسعه اقتصادی و زیست‌محیطی منطقه و کشور، برای گروه فولاد مبارکه از اهمیت زیادی برخوردار است. این مجموعه در حال حاضر درصدد بازطراحی ساختارهای نوآوری و توسعه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر است تا بتواند در بازارهای جهانی رقابت و جایگاه خود را تثبیت کند.

گروه فولاد مبارکه به‌طوری جدی در حوزه نوآوری ورود پیدا کرده و نسبت به این مقوله نگاه تازه‌ای دارد. متأسفانه طی سال‌های اخیر علی‌رغم تولید حجم زیادی از  تولید محصولات فولادی، از ثبت دانش فنی، توسعه و صدور آن به دیگر کشورها غافل بوده‌ایم، بنابراین در نگاه جدید باید مأموریت‌های ویژه‌ای برای خود تعریف و محور دانشی صنعت فولاد در استان اصفهان حفظ شود.

