وزیر علوم در فولاد مبارکه مطرح کرد؛
استفاده از فناوری پیشرفته برای تصفیه و بازچرخانی آب در فولاد مبارکه
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با مدیرعامل و شورای معاونین فولاد مبارکه با اشاره به بهرهگیری این مجموعه از فناوری پیشرفته برای تصفیه پساب شهری و بازچرخانی چندباره آب، بر لزوم توجیه مدیران دولتی درباره مدیریت مصرف آب در فولاد مبارکه و تقویت تعامل صنعت و دانشگاه تأکید کرد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، حسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با مدیرعامل و شورای معاونین فولاد مبارکه گفت: امیدواریم صنعت و دانشگاه تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند که در این راستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تفاهمنامه خوبی با گروه فولاد مبارکه امضا کرد و باید بهزودی اجرایی شود؛ با گزارشی که امروز از سوی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ارائه شد، متوجه شدیم که این مجموعه با بهرهگیری از فناوری پیشرفته از پساب شهری استفاده میکنند و چندین بار آب را بازچرخانی میکند؛ بنابراین در این خصوص باید برای همه رفع ابهام شود و مدیران دولتی نیز نسبت به این موضوع توجیه شوند. با توجه به اطلاعاتی که از میزان و چگونگی مصرف آب در فولاد مبارکه دریافت کردم، مدافع مدیریت مصرف آب در این مجموعه خواهم بود.
صنایع تنها ۳ درصد از منابع آبی کشور را مصرف میکنند و حدود ۹۰ درصد آب توسط بخش کشاورزی مصرف میشود؛ این در حالی است که آب در صنعت به انحراف نمیرود و به ازای مصرف آب در صنعت منجر به ایجاد ثروت عظیمی در کشور میشود و اقتصاد دانشبنیان نیز از این طریق شکل میگیرد. به سهم خود قضاوت مثبتی از مسئولیت اجتماعی گروه فولاد مبارکه دارم و جا دارد که بگویم قطع برق صنایع بزرگی مثل فولاد مبارکه یک مصیبت است.
جناب آقای مهندس اتابک، وزیر محترم صمت همواره نسبت به قطع برق و به تبع آن تعطیلی صنایع معترض هستند. ما ملی میاندیشیم و ملی فکر کردن به معنای سرپا نگه داشتن صنعت است. صنعت کشور در سال گذشته به دلیل تعطیل شدن به میزان ۱۴۰ تا ۱۵۰ همت متضرر شده است. صنعت فولاد کشور در حوزه انرژی خودکفا شده و روی پای خود میایستند، برق را خودش تولید میکند، آب را هم از طریق تصفیه پساب و بازچرخانی تأمین میکند. از حمایتها و مسئولیتهایی که صنعت فولاد کشور برعهده گرفتهاند، بسیار سپاسگزاریم. ما نیز به سهم خود نماینده مدافع گروه فولاد مبارکه خواهیم بود.