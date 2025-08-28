پیشتازی بانک ملی ایران در پرداخت وام فرزندآوری
بانک ملی ایران طی چهار ماه نخست سال 1404 با پرداخت بیش از 28 هزار فقره وام فرزندآوری به واجدین شرایط نسبت به سایر بانک ها در پرداخت این وام پیشتاز است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، شعب این بانک در سراسر کشور طی ابتدای فروردین ماه تا پایان تیرماه سال جاری در راستای اجرای "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" و عمل به مسئولیت اجتماعی در مجموع 28 هزار و 319 فقره وام فرزندآوری به ارزش 25 هزار و 982 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت کرده است.
بر همین اساس، با احتساب تعداد فقره تسهیلات اعطایی بانک، به طور متوسط 233 خانواده ایرانی روزانه از شعب بانک ملی ایران وام قرضالحسنه فرزندآوری دریافت کرده اند.
بانک ملی ایران در همین مدت تعداد 33 هزار و 467 فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در مجموع به مبلغ 112 هزار و 244 میلیارد ریال به متقاضیان و خانواده های واجد شرایط پرداخت کرده است.
گفتنی است، گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد بانک ملی ایران به تنهایی بخش قابل توجهی از تقاضاهای وام فرزندآوری و ازدواج را در کشور پرداخت کرده است و توانسته طی چهار ماه نخست امسال با پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری در شبکه بانکی نسبت به سایر بانک ها با فاصله چشمگیر و قابل توجهی در پرداخت این وام پیشتاز باشد .