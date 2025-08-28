صدرنشینی بانک ملی ایران در پرداخت وام ازدواج

براین اساس این بانک در این مدت، اعتباری به ارزش ۱۱۲ هزار و ۲۴۴میلیارد ریال در راستای پرداخت وام ازدواج صرف کرده که ۳۳هزار و ۴۶۷ نفر با بهره مندی از این تسهیلات به خانه بخت رفتند.

طبق آخرین آمار عملکرد تسهیلات پرداختی بانک ها، بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه ۶۹۱هزار و ۹۰۴ فقره وام قرض الحسنه پرداخت کرده است که ارزش ریالی آن به بیش از ۵۷۸ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال می رسد.

آمارها نشان می دهد بانک ملی ایران با تدابیر مناسب به تنهایی بخش قابل توجهی از تقاضاهای وام ازدواج را در چهار ماه نخست امسال در کشور پرداخت کرده است و توانسته جایگاه نخست و بیشترین سهم از کل تسهیلات پرداخت شده وام های قرض الحسنه را در کشور کسب کند.

گفتنی است، بانک ملی ایران به منظور تسریع و تسهیل در اعطای وام قرض‌الحسنه برای ازدواج جوانان، همواره خود را متعهد به همکاری حداکثری با متقاضیان این خدمت می‌داند به نحوی که علی‌رغم افزایش مبلغ وام یاد شده، تعداد وام های پرداختی افزایش چشمگیر و تعداد متقاضیان در نوبت انتظار أخذ وام های ازدواج در این دوره زمانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.