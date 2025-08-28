خودروسازان راین از لوگوی جدید خود رونمایی کرد

شرکت خودروسازان راین، فعال در زمینه تولید و واردات خودرو از سال ۱۳۸۲، پس از ۲۲ سال حضور مستمر در صنعت خودرو کشور، در مراسمی هم‌زمان با بیست‌و‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو مشهد، از هویت بصری و لوگوی جدید خود رونمایی کرد. این مراسم با حضور مدیران ارشد شرکت، نمایندگی مشهد، خبرنگاران و جمع حاضران در نمایشگاه مشهد برگزار شد.

طراحی جدید لوگو، با حفظ اصالت برند راین، در شکل و فرم مدرن بازطراحی شده است. الهام اصلی این طراحی، پرنده‌ی پرستو است؛ نمادی که در فرهنگ ایرانی از دیرباز با مفاهیمی چون بازگشت، امید، آغاز نو و سفر هوشمندانه پیوند خورده است. طراحی نوین، فراتر از یک نشانه بصری، پیام‌آور مفاهیمی چون تحول، آینده‌نگری و همراهی مطمئن با کاربران است. از نظر گرافیکی، فرم بال‌های باز پرستو در لوگو، ترکیبی از سرعت، انرژی، حرکت و ظرافت است. فرم آیرودینامیک آن، پیوندی شفاف با اصول صنعت خودرو از جمله سرعت، کارایی و تعادل برقرار می‌کند. در نتیجه، این لوگو نه تنها جذابیت بصری دارد، بلکه بر اساس ارزش‌های برند، احساس اعتماد، امنیت و همراهی» با مخاطبان را نیز ایجاد می‌کند. در این مراسم، مدیران شرکت تأکید کردند که این گام جزئی از استراتژی کلان راین برای بازطراحی برند، تقویت جایگاه در بازار داخلی و چشم‌انداز حضور قوی تر در بازار خودرو است. لوگوی جدید نمادی از جهت‌گیری این شرکت به سوی نوآوری و پیشرفت است، در حالی که احترام به ریشه‌های فرهنگی و هویتی آن همچنان حفظ شده است. شایان ذکر است که شرکت خودروسازان راین، زیرمجموعه‌ای از گروه سرمایه‌گذاری یگانه اندیش سرمایه است.

همچنین شرکت خودرو سازان راین همزمان با رونمایی از لوگو جدید خود، بعنوان نماینده عرضه محصولات فولکس واگن و سئات در ایران، بخشنامه فروش ویژه محصولات خود را نیز منتشر کرده است. در این طرح دو خودرو فولکس واگن ID.4 pro و ID.4 Pure Plus و همچنین سئات آتکا به دو مدل فروش نقدی با تخفیف ویژه نمایشگاهی و در مدل دوم فروش در پرداخت سه مرحله ایی عرضه خواهد شد. علاقه مندان میتوانند جهت اطلاع ازشرایط فروش به وبسایت این شرکت به آدرس www.rvmco.ir مراجعه نمایند.

چرا نسخه‌های ID.4 Pure Plus و ID.4 Pro عرضه‌شده توسط خودروسازان راین متفاوت‌اند؟ بسیاری از خریداران و حتی برخی واسطه‌ها در بازار خودروهای برقی تنها به تفاوت قیمت اشاره می‌کنند و از بیان جزئیات فنی و آپشن‌های واقعی غفلت می‌ورزند. همین موضوع باعث شده برخی مشتریان در انتخاب نسخه‌ی اصلی و معتبر دچار تردید شوند. در حالی‌که محصولات عرضه‌شده توسط شرکت خودروسازان راین (RVM) به دلیل برخورداری از باتری قدرتمند ۸۵ کیلوواتی، شرایطی متفاوت از نسخه‌های متفرقه بازار دارند. همین باتری، که اصلی‌ترین فاکتور تعیین‌کننده در خودروهای برقی است، توانسته پیمایش استاندارد این خودرو را به ۶۰۱ کیلومتر و پیمایش واقعی شهری را به حدود ۵۵۰ کیلومتر برساند. از سوی دیگر، وجود آپشن‌ها و امکاناتی که در نسخه‌های دیگر بازار موجود نیست، تفاوت قیمتی این خودروها را توجیه می‌کند. در واقع مشتری امروز با شناخت دقیق می‌تواند میان یک خودروی کم‌امکانات و برد کمتر، یا خودرویی مجهز، قدرتمند و با سطح رفاه و ایمنی بالاتر انتخاب کند. علاوه بر این، راین برای محصولات خود ضمانت‌نامه‌ی رسمی ۳ سال یا ۶۰ هزار کیلومتر و نیز گارانتی ۵ ساله برای باتری ارائه می‌دهد که خیال خریداران را از نظر خدمات پس از فروش آسوده می‌سازد.

چه برتری‌هایی نسخه‌های ID.4 Pure Plus و ID.4 Pro نسبت به مدل‌های Low Option دارند؟

دو نسخه‌ی ID.4 Pure Plus و ID.4 Pro که در بازار ایران توسط راین عرضه می‌شوند، در واقع فول‌آپشن‌ترین مدل‌های موجود به شمار می‌آیند. این خودروها با باتری ۸۴.۸ کیلوواتی نه‌تنها توان و دوام بالاتری دارند، بلکه پیمایشی نزدیک به ۶۰۰ کیلومتر در شرایط استاندارد و ۵۵۰ کیلومتر در شرایط رانندگی واقعی ارائه می‌کنند. امکانات رفاهی و ایمنی این دو مدل نیز آن‌ها را از نسخه‌های کم‌امکانات بازار متمایز می‌کند؛ از جمله: دوربین ۳۶۰ درجه، ماساژور و حافظه صندلی، گرمکن صندلی‌ها و غربیلک فرمان، آینه داخلی الکتروکرومیک، و آینه‌های جانبی برقی اتوماتیک با تنظیم در دنده عقب، سقف پانورامای شیشه‌ای، رادار نقطه کور و سیستم تغییر خط هوشمند، شارژر بی‌سیم موبایل، نورپردازی داخلی با ۳۰ رنگ مختلف، پارک‌اسیست و فرمان چهارجهته قابل تنظیم، سیستم بازیابی انرژی ترمز، چراغ‌های هوشمند IQ.Light و ماتریکسی جلو، رینگ‌های آیرودینامیکی است که این فهرست تنها بخشی از امکاناتی است که در نسخه‌های متفرقه‌ی بازار دیده نمی‌شود.

سئات آتکا؛ «هیولای خاموش» بازار اروپا

در کنار محصولات برقی، سئات آتکا نیز در سبد وارداتی راین جایگاه ویژه‌ای دارد؛ کراس‌اووری که رسانه‌های اروپایی لقب هیولای خاموش را به آن داده‌اند. نسخه‌ی ۲.۰ لیتری TSI توربوشارژ آن با توان ۱۹۰ اسب بخار و گشتاور ۳۲۰ نیوتن‌متر تنها در ۷ ثانیه از صفر تا صد کیلومتر می‌رسد و حداکثر سرعت ۲۱۳ کیلومتر بر ساعت را ثبت می‌کند. این خودرو با سیستم چهارچرخ محرک و گیربکس ۷ سرعته DSG، انتقال قدرتی سریع و نرم ارائه می‌دهد. در حوزه ایمنی نیز تجهیز به ترمز اضطراری خودکار، هشدار خروج از خط و کروزکنترل تطبیقی سطح بالایی از اعتماد را برای راننده فراهم می‌کند. طراحی کابین لوکس آن با نمایشگر ۸ اینچی لمسی، پنل دیجیتال پشت فرمان و شارژ بی‌سیم موبایل تجربه‌ای مدرن می‌سازد. رینگ‌های ۱۹ اینچی و سیستم تعلیق تطبیقی نیز جذابیت اسپرت خودرو را دوچندان کرده است. آتکا، ترکیبی از مهندسی آلمانی، امنیت و ظرافت طراحی اروپایی است؛ خودرویی که آرام اما قاطع، رقبا را کنار می‌زند.

