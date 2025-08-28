در مراسم روز «صنعت و معدن» و با تقدیر از سوی رئیسجمهور؛
گروه انتخاب سرآمد تولید و خدمات پس از فروش معرفی شد
دو شرکت گروه انتخاب پس از ارزیابیهای صورت گرفته در کارگروه انتخاب برگزیدگان واحدهای نمونه ۱۴۰۴ مبتنی بر عملکرد، از میان هزار و ۳۰۰ متقاضی حضور در فرایند و ۸۰ شرکت برگزیده در ۱۷ رشته، در حوزه تولید و خدمات پس از فروش، بهعنوان واحد نمونه ملی معرفی شدند و از سوی رئیسجمهور و وزیر «صنعت، معدن و تجارت» تندیس و لوح تقدیر دریافت کردند.
به گزارش ایلنا: شرکت «انتخاب سرویس حامی» در مراسم روز ملی صنعت و معدن ۱۴۰۴، در بخش خدمات پس از فروش لوازم خانگی، به عنوان واحد نمونه ملی انتخاب شد و هرمز طاهری، مدیرعامل این شرکت، از دست رئیسجمهور تندیس دریافت کرد.
این شرکت با ایجاد گستردهترین شبکه خدمات پس از فروش در کشورمان، جایگاه ممتازی در صنعت لوازم خانگی دارد و با پوشش ۶۰۰ شهر و بهرهمندی از ۳ هزار و ۶۰۰ کارشناس متخصص، خدمات نصب، سرویس، تعمیر و تأمین قطعات اصلی را با استانداردی متفاوت ارائه میدهد. سامانه پاسخگویی شبانهروزی ۱۶۹۹ نیز امکان ارتباط سریع و مستقیم مشتریان با این مجموعه را فراهم کرده و نشان داده است که خدمات پس از فروش در انتخاب، فراتر از یک تعهد، بخشی از راهبرد اصلی کسبوکار است.همچنین، در حوزه ارتباط با مشتریان، «انتخاب سرویس حامی» موفق به ثبت رکوردی ملی شد و در یک روز با بیش از ۱۵۸ هزار تماس پاسخگویی کرد.
این مجموعه در حوزه افتخارات نیز کارنامهای درخشان دارد؛ بهطوری که طی ۱۴ سال پیاپی موفق به دریافت تندیس طلا، و در دو سال دیگر نیز گواهینامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شده است. بدین ترتیب، «انتخاب سرویس حامی» در مجموع ۱۶ سال متوالی بهعنوان برترین واحد خدمات پس از فروش کشور شناخته شده است. علاوه بر این، در سال گذشته نیز از سوی مشتریان بهعنوان برند محبوب انتخاب شد و توانست برای نخستین بار در کشور، گواهینامه استاندارد ملی خدمات را دریافت کند.
شرکت «انتخاب سرویس حامی» همچنین با اجرای طرحهای نوآورانهای مانند حامیکارت، الگوی جدیدی از ارتباط با مشتریان را معرفی کرده است. این سامانهها با هدف افزایش شفافیت، سرعت و کیفیت خدمات راهاندازی شدهاند و امروز به یکی از شاخصهای اصلی مشتریمداری در بازار لوازم خانگی کشور تبدیل شدهاند.
رادمان صنعت انتخاب؛ پیشگام توسعه تولید
دیگر نماینده گروه انتخاب، شرکت «رادمان صنعت»، تولیدکننده لوازم خانگی کوچک نیز در این مراسم بهعنوان تولیدکننده نمونه ملی معرفی شد و علیرضا فرزین، مدیرعامل این شرکت، از سوی وزیر صمت تندیس دریافت کرد.
شرکت «رادمان صنعت انتخاب» با تمرکز بر توسعه خطوط تولید مدرن، افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت محصولات داخلی، سهم قابل توجهی از بازار ایران را در اختیار دارد. این شرکت در سالهای اخیر با عرضه محصولات متنوع و رقابتی، توانسته است با افزایش تولید ۴۰۰ درصدی نقش مهمی در تأمین نیاز خانوادههای ایرانی ایفا کند.
حضور همزمان «انتخاب سرویس حامی» در بخش خدمات و «رادمان صنعت انتخاب» در حوزه تولید در میان واحدهای نمونه ملی، نشانگر راهبرد هوشمندانه گروه انتخاب در پیوند این دو بخش مکمل است.