مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت در حاشیه آیین افتتاح واحد فولادسازی سفیددشت:
راهاندازی واحد فولادسازی سفیددشت بدون حتی حضور یک کارشناس خارجی
مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت ضمن اعلام افتتاح واحد فولادسازی و ریختهگری گفت: محصول اصلی این واحد در حال حاضر تختال است و در آینده نزدیک قابلیت تولید بیلت و بلوم نیز فراهم خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، محمود محمدی فشارکی، مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت در حاشیه آیین افتتاح واحد فولادسازی سفیددشت در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: واحد فولادسازی و ریختهگری افتتاحشده بخشی از طرحهای هفتگانه فولادی کشور است و شامل یک واحد آهنسازی و یک واحد فولادسازی با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن است. محصول اصلی این واحد در حال حاضر تختال است و در آینده نزدیک قابلیت تولید بیلت و بلوم نیز فراهم خواهد شد.
وی افزود،مجموع سرمایهگذاری پروژه از سال ۱۳۹۳ تاکنون بالغ بر ۲۴۰ میلیون یورو بوده که ۶۵ درصد آن توسط گروه فولاد مبارکه و ۳۵ درصد آن توسط ایمیدرو تأمین شده است. از این مبلغ، ۲۲۰ میلیون یورو صرف راهاندازی بخش فولادسازی و ریختهگری شده است. تاکنون این واحد بالغ بر ۶ میلیون تن آهن اسفنجی به بازار عرضه کرده و از سال گذشته تولید مستمر فولادسازی و ریختهگری تختال آغاز شده است.
وی تصریح کرد، محصولات تولیدی این واحد هماکنون به کارخانههای نورد شمال کشور و شرکتهای با تکنولوژی کوره بلند ارسال میشوند و با آماده شدن نورد گرم ۲ فولاد مبارکه، این تختالها به آن مجموعه منتقل خواهند شد تا در دو سال آینده هم به صورت بیلت و بلوم وارد زنجیره تولید شوند. این مسیر تأمین، هم به توسعه صنایع پاییندستی کمک میکند و هم موجب افزایش ظرفیت تولید و بهرهوری کشور میشود.
و در پایان خاطر نشان کرد، در این مجموعه حدود ۸۰۰ نفر بهصورت مستقیم و ۴ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند و ۹۵ درصد کارکنان از استان چهارمحال و بختیاری هستند. راهاندازی این پروژه بدون حضور کارشناسان خارجی کاملاً به صورت بومی انجام شده است. این پروژه باعث تقویت زنجیره تأمین فولاد استان چهارمحال و بختیاری، رشد صنایع پاییندستی مانند کارگاههای نورد و توسعه معادن میشود و گام مهمی در صنعتی شدن این استان و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است.