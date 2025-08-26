به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، محمود محمدی فشارکی، مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت در حاشیه آیین افتتاح واحد فولادسازی سفیددشت در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما گفت: واحد فولادسازی و ریخته‌گری افتتاح‌شده بخشی از طرح‌های هفت‌گانه فولادی کشور است و شامل یک واحد آهن‌سازی و یک واحد فولادسازی با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن است. محصول اصلی این واحد در حال حاضر تختال است و در آینده نزدیک قابلیت تولید بیلت و بلوم نیز فراهم خواهد شد.

وی افزود،مجموع سرمایه‌گذاری پروژه از سال ۱۳۹۳ تاکنون بالغ بر ۲۴۰ میلیون یورو بوده که ۶۵ درصد آن توسط گروه فولاد مبارکه و ۳۵ درصد آن توسط ایمیدرو تأمین شده است. از این مبلغ، ۲۲۰ میلیون یورو صرف راه‌اندازی بخش فولادسازی و ریخته‌گری شده است. تاکنون این واحد بالغ بر ۶ میلیون تن آهن اسفنجی به بازار عرضه کرده و از سال گذشته تولید مستمر فولادسازی و ریخته‌گری تختال آغاز شده است.

وی تصریح کرد، محصولات تولیدی این واحد هم‌اکنون به کارخانه‌های نورد شمال کشور و شرکت‌های با تکنولوژی کوره بلند ارسال می‌شوند و با آماده شدن نورد گرم ۲ فولاد مبارکه، این تختال‌ها به آن مجموعه منتقل خواهند شد تا در دو سال آینده هم به صورت بیلت و بلوم وارد زنجیره تولید شوند. این مسیر تأمین، هم به توسعه صنایع پایین‌دستی کمک می‌کند و هم موجب افزایش ظرفیت تولید و بهره‌وری کشور می‌شود.

و در پایان خاطر نشان کرد، در این مجموعه حدود ۸۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۴ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند و ۹۵ درصد کارکنان از استان چهارمحال و بختیاری هستند. راه‌اندازی این پروژه بدون حضور کارشناسان خارجی کاملاً به صورت بومی انجام شده است. این پروژه باعث تقویت زنجیره تأمین فولاد استان چهارمحال و بختیاری، رشد صنایع پایین‌دستی مانند کارگاه‌های نورد و توسعه معادن می‌شود و گام مهمی در صنعتی شدن این استان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است.

