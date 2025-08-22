پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC

شرکت کرمان موتور پس از طی مراحل قانونی و احراز کلیه شرایط پذیرش، از تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ به عنوان سیصد و شصت و ششمین نماد معاملاتی و دویست و پنجاهمین شرکت بازار دوم فرابورس ایران در فهرست نرخ‌های این بازار درج شد.

پذیرش رسمی این شرکت در بازار دوم فرابورس نخستین‌بار در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ انجام شده بود و اکنون با تکمیل الزامات افشای اطلاعات و سایر پیش‌شرط‌ها، نماد معاملاتی آن با عنوان «کِی‌اِم‌سی» (KMC) در سامانه معاملات قابل مشاهده است.

ورود کرمان موتور به فهرست نرخ‌ها به معنای آماده شدن این نماد برای عرضه اولیه در روزها یا هفته‌های آتی است.

کارشناسان بازار سرمایه، این رویداد را گامی مهم در جهت تأمین مالی شفاف، افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها و توسعه پایدار تولید در صنعت خودروسازی کشور ارزیابی می‌کنند.

گفتنی است، کرمان موتور یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی ایران به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر با توسعه خطوط تولید و همکاری با برندهای بین‌المللی، سهم قابل توجهی از بازار خودروهای سواری و تجاری سبک را به خود اختصاص داده است.

درج نماد این شرکت می‌تواند توجه ویژه سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را به سمت صنعت خودرو در فرابورس جلب کند.

انتهای پیام/