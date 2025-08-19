به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی طی سخنانی در این نشست که در محل این بانک برگزار شد، هدف از امضای این تفاهم‌نامه را توسعه خدمات مالی نوین، ارتقای زیرساخت‌های فناورانه در حوزه بانکداری دیجیتال، تقویت اکوسیستم نوآوری مالی و حمایت از تحول دیجیتال در صنعت بانکی کشور عنوان کرد و گفت: در راستای تحقق اهداف تفاهم‌نامه و به‌منظور توسعه زیرساخت‌های فناورانه بانک رفاه کارگران و ارتقای بهره‌وری عملیاتی در خدمات بانکی، پروژه‌های مشترک با دانشگاه صنعتی شریف طراحی و با استفاده از ظرفیت‌های این دانشگاه در حوزه تحلیل داده، سامانه‌های هوشمند، فناوری مالی و فین‌تک نسبت به اجرای این پروژه‌ها اقدام می‌شود.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران به راه‌اندازی مرکز نوآوری و فین‌تک بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد برای ایجاد این مرکز که با هدف حمایت از استارت‌آپ‌های مالی و شتاب‌دهی ایده‌های نوآورانه راه‌اندازی می‌شود از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف استفاده کنیم. در حوزه نئوبانک نیز اگرچه اقدامات توسعه‌ای بسیار خوبی در سال‌های اخیر انجام شده است اما همچنان تا جایگاه شایسته فاصله داریم و این دانشگاه می‌تواند همیار مطمئنی برای بانک در این مسیر باشد.

دکتر للـه‌گانی از راه‌اندازی شرکت ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی از سوی بانک رفاه کارگران خبر داد و گفت: هوش مصنوعی به خودی خود در حال تکامل است و اگر هماهنگ با آن پیش نرویم در طراحی خدمات و محصولات نوین بانکی (متناسب با نیازها و واقعیت‌های جامعه) با عقب‌ماندگی مواجه می‌شویم.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تاکید بر انجام کار تحقیقاتی در طراحی محصولات بانکی تصریح کرد: برای این منظور باید به سمت راه‌اندازی هوش مصنوعی (ChatGPT) ایرانی در حوزه مالی حرکت کنیم. این مهم به ما کمک می‌کند که نیازهای مردم را به درستی شناسایی و متناسب با آن، محصول طراحی کنیم. بدون شک توانمندی‌های علمی دانشگاه شریف می‌تواند در این زمینه بسیار اثربخش باشد.

دکتر للـه‌گانی در پایان با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین به منظور خلق ارزش برای مشتریان به ویژه بازنشستگان افزود: در این زمینه باید ابتدا نیازهای بانک رفاه کارگران به فین‌تک را شناسایی و شرح نیازمندی داشته باشیم و سپس محصول مربوطه را تعریف و با بررسی ارزش افزوده و دستاوردهای مربوطه، برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.

دکتر زارعی رئیس مرکز فناوری بهینه‌سازی اقتصادی فرایندها دانشگاه صنعتی شریف نیز طی سخنانی در این نشست گزارشی از مهم‌ترین اقدامات این مرکز در طراحی فناوری‌های نوین در صنایع مختلف از جمله صنعت بانکداری ارائه کرد و گفت: بانک رفاه کارگران از جمله بانک‌هایی است که در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای به منظور توسعه خدمات الکترونیک داشته است که با توجه به مشتریان پرتعداد این بانک ضرورت دارد بانکداری دیجیتال بیش از پیش در بانک گسترش یابد.

دکتر زارعی تصریح کرد: باید کارگروه‌های مشترک بین بانک رفاه کارگران و دانشگاه شریف تشکیل و متناسب با نیازهای مشتریان، ابزارهای تامین مالی تعریف شود. با توجه تاکیدات دولت محترم در طراحی محصولات نوین بانکی، امکان ارائه نتایج این کارگروه‌ها به نهادهای بالادستی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی وجود دارد.