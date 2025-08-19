هر «فولادی»، یک «رسانه»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهان، شرکت فولاد مبارکه، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در کشور و یکی از برندهای معتبر صنعتی در منطقه، سرمایه‌ای عظیم از اعتماد عمومی و اعتبار ملی را در اختیار دارد. این سرمایه ارزشمند نه‌تنها از طریق دستاوردهای تولیدی و اقتصادی به‌دست‌آمده، بلکه به‌واسطه تلاش، تعهد و رفتار حرفه‌ای هزاران نفر از کارکنان خانواده بزرگ فولاد مبارکه شکل‌گرفته و تقویت‌شده است. بی‌تردید هر یک از کارکنان این مجموعه، سفیر و نماینده‌ای از نام و اعتبار فولاد مبارکه در جامعه به شمار می‌رود؛ سفیری که با گفتار، رفتار و نحوه تعامل خود با محیط پیرامون، تصویر ذهنی و جایگاه اجتماعی سازمان را در نگاه دیگران ترسیم می‌کند.

در این میان، نقش روابط عمومی به‌عنوان محور هماهنگی و هدایت جریان اطلاع‌رسانی، نقشی کلیدی و غیرقابل‌انکار است. روابط عمومی‌های گروه فولاد مبارکه، وظیفه‌دارند با تولید محتوای دقیق، شفاف و جذاب، دستاوردها، برنامه‌ها و موفقیت‌های سازمان را به‌درستی معرفی کنند و این پیام را به جامعه انتقال دهند که فولاد مبارکه نه‌تنها یک بنگاه اقتصادی پیشرو، بلکه یک‌نهاد مسئولیت‌پذیر اجتماعی و توسعه‌گراست. اهمیت موضوع زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم در عصر ارتباطات، نقش روابط عمومی محدود به یک واحد سازمانی نیست، بلکه این نقش در میان تمامی کارکنان توزیع‌شده و هر فرد، یک حلقه از زنجیره اطلاع‌رسانی و دفاع از پرستیژ سازمان محسوب می‌شود.

کارکنان شریف و خدوم و پرتلاش این مجموعه، با آگاهی از مسئولیت اجتماعی و نقش مهم خود در تصویرسازی ذهنی از سازمان، همواره می‌توانند در معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای شرکت نقش فعال ایفا کنند. این نقش، تنها به حضور در محافل رسمی یا بیان موفقیت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه در گفت‌وگوهای روزمره، در تعامل با همکاران و خانواده، در استفاده صحیح و هوشمندانه از شبکه‌های اجتماعی، و حتی در برخوردهای کوتاه با مشتریان و ذی‌نفعان نیز نمود پیدا می‌کند.

امروزه هر یک از کارکنان فولاد مبارکه می‌تواند با یک پست در شبکه‌های اجتماعی، یک عکس از خطوط تولید یا پروژه‌های توسعه‌ای، یا حتی یک روایت کوتاه از تجربه کاری خود، به معرفی توانمندی‌ها و موفقیت‌های شرکت کمک کند. این روایت‌ها، وقتی از زبان افرادی بیان شود که در متن فعالیت‌ها حضور دارند، اصالت و اثرگذاری بیشتری پیدا می‌کند. به همین دلیل، روابط عمومی‌های گروه باید ضمن حمایت از این جریان، آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم را برای تولید محتوای مسئولانه، دقیق و سازنده به کارکنان ارائه کنند تا این موج اطلاع‌رسانی مردمی، به شکلی هدفمند و هماهنگ در خدمت تقویت برند و اعتبار سازمان قرار گیرد.

فولاد مبارکه، با تکیه‌ بر این سرمایه انسانی ارزشمند و با رویکردی که آگاهی‌رسانی را یک مسئولیت جمعی و همگانی می‌داند، می‌تواند الگویی موفق از هم‌افزایی میان مدیریت و کارکنان ارائه دهد. الگویی که در آن، هر فرد بااحساس تعلق و مسئولیت، خود را سفیر برند و اعتبار سازمان می‌داند و با هر ابزار ممکن، از کلام و قلم گرفته تا تصویر و تجربه، در مسیر معرفی و دفاع از دستاوردها گام برمی‌دارد.

درنهایت، در جهان امروز که سرعت انتقال پیام از سرعت نور پیشی گرفته و هر شهروند در کسری از ثانیه می‌تواند صدایی فراگیر شود، سازمان‌هایی موفق‌ترند که این واقعیت را بپذیرند و از ظرفیت‌های انسانی خود در این مسیر بهره‌برداری کنند. کارکنان فولاد مبارکه، با پشتوانه سال‌ها تلاش و موفقیت، شایسته‌ترین نمایندگان برای معرفی این سازمان در افکار عمومی‌اند و به‌جرئت می‌توان گفت در این خانواده بزرگ، هر فولادی، یک رسانه است.

