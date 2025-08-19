مدیرعامل شرکت "چادرملو" در یک نشست خبری اعلام کرد:
چادرملو موفق به ثبت رشد ۶۱ درصدی از درآمد و ۳۰ درصدی از سودآوری شد
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، اعلام کرد: این شرکت با وجود محدودیتهای تأمین انرژی و منابع معدنی، در ۶ ماه نخست سال جاری موفق به ثبت رشد ۶۱ درصدی درآمد و ۳۰ درصدی سودآوری شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرید دهقانی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در نشست خبری با اشاره به استقرار تیم جدید از آذرماه ۱۴۰۳ گفت: علیرغم محدودیتهای ناشی از تأمین انرژی و منابع معدنی، چادرملو توانست رشد ۶۱ درصدی درآمد و ۳۰ درصدی سودآوری را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کند.
وی افزود: با وجود مشکلات ناترازی انرژی در ماههای ابتدایی سال، با تدابیر مدیریتی و سرمایهگذاریهای گذشته، کمترین آسیب را از این ناحیه متحمل شدیم. نیروگاههای مجموعه به مدار پیوسته و در حوزه گاز و برق نیز اقدامات موثری انجام گرفته است.
مدیرعامل چادرملو همچنین صرفهجویی ۸۰۰ مترمکعبی آب در روز، آغاز پروژه بازچرخانی آب با فناوریهای روز دنیا و همکاری با تصفیهخانه فاضلاب استان یزد را از دیگر دستاوردهای این مجموعه عنوان کرد.
وی در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر نیز اعلام کرد: ۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار شده است، همچنین هفته آینده ۴۰ مگاوات دیگر افزوده میشود و نیروگاه خضرآباد با ظرفیت ۴۰ مگاوات به بهرهبرداری میرسد، تا دیماه ۶۰ مگاوات دیگر به مدار خواهد آمد. بر اساس وعده داده شده به ریاست جمهوری، مجموعاً ۱۳۰ مگاوات برق تجدیدپذیر تا پایان سال جاری به شبکه افزوده خواهد شد و در هفته دولت نیز کلنگزنی ۱۰۰ مگاوات دیگر انجام میشود. هدفگذاری شرکت تأمین ۲۳۰ مگاوات برق از انرژیهای تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
دهقانی درباره سرمایهگذاریهای معدنی نیز گفت: با توجه به کاهش ذخایر پیت اصلی معدن چادرملو، تاکنون برای ۱۶ محدوده معدنی قرارداد و تفاهمنامه اکتشافی امضاء کردهایم و ۴ محدوده دیگر در حال نهاییسازی است. در سال ۱۴۰۴، حدود ۴۸ هزار متر حفاری برای کشف ذخایر جدید پیشبینی شده است.
مدیرعامل چادرملو همچنین به بهرهبرداری از معدن دی–۱۹ و افزایش استخراج در آنومالیهای شمالی و جنوبی اشاره کرد و افزود: این سرمایهگذاریها تابآوری مجموعه را در تأمین مواد اولیه افزایش داده و انتظار داریم در سال ۱۴۰۵ به ظرفیت اسمی مالی و تولیدی برسیم.
وی خاطرنشان کرد: چادرملو امروز تنها یک شرکت فولادی نیست، بلکه با توسعه در بخش معدن، انرژی و صنایع پاییندستی، توانسته است رکوردهای تازهای در فروش و تولید ثبت کند. با توجه به کاهش حاشیه سود صنعت فولاد، راهبرد ما تمرکز بر تولید محصولات جدید، افزایش بهرهوری و کاهش قیمت تمام شده است.
مدیرعامل شرکت چادرملو اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ موفق شدیم در مزایده معدن "چاه گز" با مشارکت شرکت "سنگآهن مرکزی" برنده شویم که این موضوع منابع پایدار سنگآهن مجموعه بزرگ چادرملو را تقویت خواهد کرد.
دهقانی ادامه داد: با این حال، باید تأکید کنم که در سالهای آینده نیازمند سرمایهگذاری جدی در حوزه استخراج، تولید، بهروزرسانی تجهیزات و افزایش بهرهوری هستیم. تحقق این اهداف مستلزم تأمین منابع مالی پایدار است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای پیشروی صنایع، برنامهریزی دقیق در این بخش ضرورت دارد.
او افزود: از ابتدای استقرار تیم مدیریتی جدید، کمیتهای با عنوان کمیته تأمین مالی و سرمایهگذاری تشکیل دادیم که متشکل از صاحبنظران و ایدهپردازان حوزه مالی کشور است. تلاش ما این است که از همه راهکارهای موجود در کشور برای تأمین مالی استفاده کنیم.
مدیرعامل چادرملو همچنین از دو دستاورد جدید در حوزه مالی خبر داد و افزود: برای نخستین بار در زنجیره فولاد کشور، گواهی سپرده گندله را طراحی و اجرایی کردهایم و همچنین "برات آنلاین" و "برات الکترونیک" را در مجموعه مستقر کردهایم که با بهرهگیری از این ابزارها، نیاز به نقدینگی و فشار مالی شرکت کاهش خواهد یافت.
دهقانی در پایان تصریح کرد: تا پایان شهریور ماه از این دو روش نوین تأمین مالی رونمایی خواهیم کرد.