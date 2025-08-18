معرفی طرح شایان بانک ملت / تسهیلات یک میلیارد تومانی با شرایط و نرخ های جدید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، امکان ایجاد امتیاز تسهیلات تا سقف جمعی 10 میلیارد ریال مبتنی بر میانگین منابع یک ماهه تا شش‌ماهه و انتقال امتیاز به اقارب بدون مسدودی وجه در طرح تسهیلات شایان فراهم شده است و متقاضیان می توانند با افتتاح حساب کوتاه مدت شایان به صورت حضوری و غیرحضوری (از طریق سامانه های بانکداری اینترنتی، همراه بانک، مگابانک و پیشخوان الکترونیک) از این طرح بهره مند شوند.

بر اساس این گزارش، نرخ های جذاب 14 درصد، 18 درصد و 23 درصدی از دیگر ویژگی های طرح جدید شایان بوده و با هدف رضایت هر چه بیشتر مشتریان، امکان بازپرداخت تسهیلات تا 48 ماه فراهم شده است.

بر این اساس، تسهیلات شایان برای مشتریان حقیقی تا سقف فردی 6 میلیارد ریال در قالب دو وام 300 میلیون تومانی اعطا می شود و مشتریان حقوقی نیز می توانند با افتتاح سپرده کوتاه مدت شایان به این طرح وارد و از مزایای آن برای کارکنان خود بهره مند شوند.

امکان اعطای تسهیلات یک ماه پس از تاریخ افتتاح حساب، امکان معدل‌سازی از یک ماه تا 6 ماه، امکان محاسبه مبلغ تسهیلات تا ۴.۵ برابر معدل حساب و قابلیت اعطای تسهیلات بدون ضامن از دیگر مزایای طرح شایان بانک ملت است.

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر علاوه بر مشاهده صفحه طرح شایان در وبسایت بانک ملت، به تمامی شعب این بانک مراجعه کنند یا با مرکز ارتباط ملت با شماره 1556 تماس بگیرند.

