خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با هدف رایزنی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی صورت گرفت:

دکتر اخلاقی میزبان استاندار همدان و نماینده تویسرکان

دکتر اخلاقی میزبان استاندار همدان و نماینده تویسرکان
کد خبر : 1673681
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل بانک تجارت در ادامه سلسله جلسات خود با مقامات و مسئولین استان‌های مختلف کشور، در دیدار با استاندار همدان و نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی آمادگی این بانک را برای حمایت بیش از پیش در راستای پیشبرد پروژه‌های عمرانی در این استان اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، حمید ملانوری، استاندار همدان، محمد‌مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی باتفاق هیات‌همراه، عصر دوشنبه 20 مرداد با حضور در ساختمان مرکزی بانک با دکتر اخلاقی دیدار و گفت‌وگو کردند.

مدیرعامل بانک تجارت در این دیدار با اشاره به شعار راهبردی تعیین شده برای سال‌جاری از سوی مقام معظم رهبری گفت: سرمایه‌گذاری برای تولید صرفا محدود به یک بازه زمانی خاص نیست چه بسا پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور در همه حال نیازمند سرمایه‌گذاری توامان بخش دولتی و خصوصی است.

دکتر اخلاقی با برشمردن ظرفیت‌های بسیار زیاد استان همدان در بخش‌های مختلف افزود: شرایط خاص اقلیمی و فعالیت صنایع مختلفی همچون صنایع غذایی، صنایع دستی، معدنی، تبدیلی و پتروشیمی به جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این استان افزوده است.

استاندار همدان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از اقدامات بانک تجارت در پشتیبانی از فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی بر ضرورت تداوم این روند با توجه به شرایط خاص کشور و نیاز واحدهای تولیدی تاکید کرد.

حمید ملانوری ادامه داد: استان همدان برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و صنعتی خود همچنان روی حمایت بانک تجارت حساب ویژه‌ای باز کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور