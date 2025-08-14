دکتر اخلاقی میزبان استاندار همدان و نماینده تویسرکان

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، حمید ملانوری، استاندار همدان، محمد‌مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی باتفاق هیات‌همراه، عصر دوشنبه 20 مرداد با حضور در ساختمان مرکزی بانک با دکتر اخلاقی دیدار و گفت‌وگو کردند.

مدیرعامل بانک تجارت در این دیدار با اشاره به شعار راهبردی تعیین شده برای سال‌جاری از سوی مقام معظم رهبری گفت: سرمایه‌گذاری برای تولید صرفا محدود به یک بازه زمانی خاص نیست چه بسا پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور در همه حال نیازمند سرمایه‌گذاری توامان بخش دولتی و خصوصی است.

دکتر اخلاقی با برشمردن ظرفیت‌های بسیار زیاد استان همدان در بخش‌های مختلف افزود: شرایط خاص اقلیمی و فعالیت صنایع مختلفی همچون صنایع غذایی، صنایع دستی، معدنی، تبدیلی و پتروشیمی به جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این استان افزوده است.

استاندار همدان نیز در این دیدار ضمن تقدیر از اقدامات بانک تجارت در پشتیبانی از فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی بر ضرورت تداوم این روند با توجه به شرایط خاص کشور و نیاز واحدهای تولیدی تاکید کرد.

حمید ملانوری ادامه داد: استان همدان برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و صنعتی خود همچنان روی حمایت بانک تجارت حساب ویژه‌ای باز کرده است.