پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی(ع)

دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، در پیامی فرا رسیدن اربعین حسینی(ع) را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است: 

بسمه تعالی

فرارسیدن اربعین حسینی، چهلمین روز شهادت مظلومانه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادار ایشان را به عموم شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

اربعین، نمادی جاودان از عشق، ایثار و آزادگی است؛ این روز عظیم، نماد ماندگاری پیام کربلا و تجلی وفاداری، ایثار، عدالت‌خواهی و ایستادگی در برابر ظلم و فساد است؛ مفاهیمی که در جان تاریخ ریشه دوانده و هر ساله با پیاده‌روی میلیونی اربعین، جلوه‌ای تازه و روح‌بخش می‌یابد.

بانک رفاه کارگران، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، ملی و دینی خود، مفتخر است که با برپایی موکب‌های حسینی در مسیر زائران اربعین، سهمی هرچند کوچک در خدمت‌رسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) داشته باشد. این موکب‌ها، با همت و مشارکت خالصانه کارکنان بانک، به ارائه خدمات رفاهی، پذیرایی و پشتیبانی از زائران پرداخته و تجلی‌گر تعهد این مجموعه به ارزش‌های والای دینی و انسانی است. حضور پرشور کارکنان بانک رفاه در این حرکت عظیم معنوی، نشان‌دهنده عمق باور و پایبندی این نهاد اجتماعی و باسابقه به آرمان‌های متعالی کربلا است.

ما در بانک رفاه کارگران، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های بلند حضرت امام حسین (ع) و شهدای کربلا، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون برای خدمت به زائران حسینی و گام برداشتن در مسیر ارزش‌های والای انسانی و اسلامی را مسئلت داریم.

امید که این تلاش‌ها، گامی مؤثر در راستای تقویت پیوندهای معنوی و تحقق مسئولیت‌های اجتماعی جامعه باشد.

اسماعیل للـه‌گانی

انتهای پیام/
