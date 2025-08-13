پیام تسلیت مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی(ع)

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی

فرارسیدن اربعین حسینی، چهلمین روز شهادت مظلومانه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران وفادار ایشان را به عموم شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

اربعین، نمادی جاودان از عشق، ایثار و آزادگی است؛ این روز عظیم، نماد ماندگاری پیام کربلا و تجلی وفاداری، ایثار، عدالت‌خواهی و ایستادگی در برابر ظلم و فساد است؛ مفاهیمی که در جان تاریخ ریشه دوانده و هر ساله با پیاده‌روی میلیونی اربعین، جلوه‌ای تازه و روح‌بخش می‌یابد.

بانک رفاه کارگران، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، ملی و دینی خود، مفتخر است که با برپایی موکب‌های حسینی در مسیر زائران اربعین، سهمی هرچند کوچک در خدمت‌رسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) داشته باشد. این موکب‌ها، با همت و مشارکت خالصانه کارکنان بانک، به ارائه خدمات رفاهی، پذیرایی و پشتیبانی از زائران پرداخته و تجلی‌گر تعهد این مجموعه به ارزش‌های والای دینی و انسانی است. حضور پرشور کارکنان بانک رفاه در این حرکت عظیم معنوی، نشان‌دهنده عمق باور و پایبندی این نهاد اجتماعی و باسابقه به آرمان‌های متعالی کربلا است.

ما در بانک رفاه کارگران، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های بلند حضرت امام حسین (ع) و شهدای کربلا، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون برای خدمت به زائران حسینی و گام برداشتن در مسیر ارزش‌های والای انسانی و اسلامی را مسئلت داریم.

امید که این تلاش‌ها، گامی مؤثر در راستای تقویت پیوندهای معنوی و تحقق مسئولیت‌های اجتماعی جامعه باشد.

اسماعیل للـه‌گانی