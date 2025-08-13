بیمه ایران با حمایت وزیر اقتصاد، پیشگام پوشش خطر جنگ

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار ضمن پاسداشت و قدردانی از خبرنگاران با مرور عملکرد این شرکت گفت: سهم بازار بیمه ایران که پیش‌تر به حدود ۱۷ درصد کاهش یافته بود با برنامه‌ریزی دقیق و بهبود فرآیندها اکنون به ۲۴ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: طی یکسال گذشته با هدف گسترش دامنه خدمات، افزایش دسترسی مردم به محصولات بیمه و تقویت هم‌افزایی میان بخش‌های اقتصادی کشور قراردادهای متعددی با بانک‌های بزرگ کشور منعقد شد که بر اساس آن، خدمات متقابل میان بیمه ایران و شبکه بانکی ارائه می‌شود.

مدیرعامل بیمه ایران در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری مأموریتهای این شرکت در ایام جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی اظهار داشت: در دوران جنگ، تعداد زیادی از خودروهای مردم و ناوگان کشور آسیب دید. در آن شرایط سخت، با حمایت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و وظیفه‌ای که از طرف دولت به بیمه ایران محول شده بود، مأموریت یافتیم تا ارزیابی خسارت تمامی این خودروها را بر عهده بگیریم. تنها در هفته نخست، با سازماندهی ۴۰ تیم کارشناس، تمام خودروهایی که امکان بازدید داشتند، ارزیابی و پرونده خسارت آن‌ها تشکیل شد.

وی در ادامه ضمن تاکید بر این مسئله که بیمه ایران همچنان پوشش خطر جنگ را به‌عنوان یکی از افتخارات تاریخی خود حفظ کرده است؛ در این خصوص افزود: این تجربه تاریخی ثابت کرد که صنعت بیمه در سخت‌ترین بحران‌ها نیز می‌تواند در کنار مردم باشد.

جباری تصریح کرد: در این راستا امروز نیز با حمایت‌های دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد پوشش‌های بیمه‌ای در حوزه‌های مختلف، از جمله ریسک‌های ویژه، در حال تقویت است.

مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه موفقیت در صنعت بیمه بدون جلب اعتماد و رضایت مردم ممکن نیست، سه مؤلفه اصلی برای ارتقای این ارتباط را خدمات باکیفیت، سرمایه انسانی توانمند و ارتباطات مؤثر برشمرد و افزود: سرمایه انسانی ما از بهترین متخصصان صنعت بیمه تشکیل شده و خدماتی که ارائه می‌کنیم در سطح مطلوب قرار دارد، اما بدون برقراری ارتباطات مؤثر، نمی‌توانیم تعاملات خود را با جامعه به شکل هدفمند گسترش دهیم. به همین دلیل، امروز در بیمه ایران توجه ویژه‌ای به این حوزه داریم و ارتباط با اصحاب رسانه را یک ضرورت استراتژیک می‌دانیم.

وی با بیان اینکه موفقیت در صنعت بیمه بدون جلب اعتماد و رضایت مردم ممکن نیست، سه مؤلفه اصلی برای ارتقای این ارتباط را خدمات باکیفیت، سرمایه انسانی توانمند و ارتباطات مؤثر عنوان کرد و افزود: سرمایه انسانی ما از بهترین متخصصان صنعت بیمه تشکیل شده و خدماتی که ارائه می‌کنیم در سطح مطلوب است، اما اگر ارتباطات مؤثر برقرار نشود، نمی‌توانیم تعاملات خود را با جامعه به شکل هدفمند گسترش دهیم. به همین دلیل امروز در بیمه ایران توجه ویژه‌ای به این حوزه داریم و ارتباط با اصحاب رسانه را یک ضرورت استراتژیک می‌دانیم.

جباری با قدردانی از نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی بیمه‌ای و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها می‌توانند به عنوان بازوی توانمند اطلاع‌رسانی، در معرفی خدمات نوین بیمه‌ای، ارتقای سواد بیمه‌ای جامعه و اعتمادسازی میان مردم و شرکت‌های بیمه نقش‌آفرینی کنند. ما نیز در بیمه ایران آماده‌ایم بیش از گذشته با خبرنگاران و فعالان رسانه همکاری کنیم و از ظرفیت‌های آنان برای پیشبرد اهداف ملی بهره ببریم.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان ضمن تشکر از حمایت‌های مستمر وزیر اقتصاد، دولت و شخص رئیس‌جمهور گفت: این پشتیبانی‌ها باعث شده بیمه ایران بتواند با قدرت بیشتری مسیر توسعه خدمات و نوآوری‌های بیمه‌ای را ادامه دهد.همچنین برای همه فعالان حوزه رسانه آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم همچون گذشته در مسیر خدمت به مردم، همراه و همکار ما باشند.

انتهای پیام/