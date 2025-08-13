به گزارش ایلنا، در این طرح، خودروی KMC ایگل با قیمت مصوب ۹۹۲ میلیون تومان به صورت نقدی و با موعد تحویل ۹۰ روز کاری عرضه می‌شود.

پیکاپ KMC T9 نیز با قیمت مصوب دو میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان، هم به صورت نقدی و هم اقساطی عرضه خواهد شد. خریداران نقدی از مزایای ویژه شامل سرویس‌های دوره‌ای رایگان تا ۵۰ هزار کیلومتر در مدت گارانتی و دو بیمه بدنه رایگان بهره‌مند می‌شوند. در شرایط اقساطی این خودرو، مبلغ پیش‌پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و بازپرداخت در اقساط ۱۲ ماهه انجام می‌شود. تاریخ اولین چک ۲۰ بهمن‌ ماه تعیین شده و موعد تحویل خودرو ۹۰ روز کاری خواهد بود. همچنین کرمان موتور این خودرو دو دیفرانسیل را در قالب طرح پیش‌ فروش با قیمت قطعی نیز عرضه می‌کند که شامل پرداخت مرحله اول به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با موعد تحویل در بهمن ۱۴۰۴ است.

کراس اوور KMC X5 نیز قیمت مصوب یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این خودرو به صورت نقدی با سرویس‌های رایگان دوره‌ای تا ۵۰ هزار کیلومتر (در مدت گارانتی) عرضه می‌شود. در شرایط اقساطی، مبلغ پیش‌ پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده و مابقی مبلغ طی اقساط ۱۲ ماهه پرداخت خواهد شد. موعد تحویل در این طرح نیز ۹۰ روز کاری اعلام شده است. تاریخ اولین چک اقساط ٢٠ بهمن ١۴٠۴ اعلام شده است.

