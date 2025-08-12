شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از نمادهای توسعه و پیشرفت در عصر معاصر ایران، از دیرباز یکی از مشتریان اصلی بانک ملی ایران بوده و سابقه‌ای طولانی در زمینه همکاری‌های مشترک با این بانک دارد.

با توجه به گسترش محصولات و خدمات هوشمند و نوین بانک ملی ایران، از جمله راهکارهای دیجیتال، خدمات مشتری‌محور این تفاهم نامه به منظور گسترش تعاملات در زمینه‌های مالی، سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از پروژه‌های زیرساختی راه‌آهن به امضا بیژن نصرتی، معاون بانکداری جامع بانک و علی کاظمی‌منش، معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران رسید.

گفتنی است مقامات دو طرف ابراز امیدواری کردند که این همکاری منجر به تسهیل امور مالی برای پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی و ارائه خدمات بانکی پیشرفته‌تر به کارکنان و مشتریان راه‌آهن شود.

بانک ملی ایران با این اقدام، تعهد خود را به حمایت از بخش‌های کلیدی اقتصاد ملی، از جمله حمل‌ونقل، نشان داد و انتظار می‌رود این تفاهم‌نامه زمینه‌ساز پروژه‌های مشترک بیشتری در آینده نزدیک باشد.