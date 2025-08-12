بانک ملی ایران در مسیر حمایت از زیرساختهای ریلی کشور
در راستای تقویت همکاریهای بلندمدت و بهرهگیری از خدمات نوین بانکی، تفاهمنامه جدیدی بین بانک ملی ایران و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، این تفاهمنامه که با هدف افزایش سطح تعاملات دوجانبه و تمرکز بر مشتریمحوری تدوین شده، نشاندهنده ادامه همکاریهای تاریخی بین این دو نهاد کلیدی در حوزه توسعه اقتصادی کشور است.
شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از نمادهای توسعه و پیشرفت در عصر معاصر ایران، از دیرباز یکی از مشتریان اصلی بانک ملی ایران بوده و سابقهای طولانی در زمینه همکاریهای مشترک با این بانک دارد.
با توجه به گسترش محصولات و خدمات هوشمند و نوین بانک ملی ایران، از جمله راهکارهای دیجیتال، خدمات مشتریمحور این تفاهم نامه به منظور گسترش تعاملات در زمینههای مالی، سرمایهگذاری و پشتیبانی از پروژههای زیرساختی راهآهن به امضا بیژن نصرتی، معاون بانکداری جامع بانک و علی کاظمیمنش، معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران رسید.
گفتنی است مقامات دو طرف ابراز امیدواری کردند که این همکاری منجر به تسهیل امور مالی برای پروژههای حملونقل ریلی و ارائه خدمات بانکی پیشرفتهتر به کارکنان و مشتریان راهآهن شود.
بانک ملی ایران با این اقدام، تعهد خود را به حمایت از بخشهای کلیدی اقتصاد ملی، از جمله حملونقل، نشان داد و انتظار میرود این تفاهمنامه زمینهساز پروژههای مشترک بیشتری در آینده نزدیک باشد.