به گزارش ایلنا؛ ساخت یک آزمایشگاه استاندارد، فرایندی پیچیده و چندمرحله‌ای است که مستلزم برنامه‌ریزی جامع، رعایت دقیق استانداردهای ایمنی و کیفیت و بهره‌گیری از فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته می‌باشد.

چه آزمایشگاه به منظور انجام فعالیت‌های تحقیقاتی پیشرفته، تشخیص‌های پزشکی دقیق یا فرآیندهای صنعتی طراحی شود، توجه به جزئیات فنی، الزامات محیطی و کنترل‌های کیفی در هر مرحله، تضمین‌کننده عملکرد بهینه، ایمنی پرسنل و دوام بلندمدت آزمایشگاه خواهد بود. این دقت در طراحی و اجرا، زمینه‌ساز دستیابی به نتایج قابل اعتماد و حفظ استانداردهای بین‌المللی در فعالیت‌های آزمایشگاهی است.

در این مطلب، مراحل کلیدی ساخت یک آزمایشگاه استاندارد و حرفه‌ای به‌طور دقیق بررسی می‌شود تا دید کاملی نسبت به فرآیند ساخت به دست آید. همچنین نکات مهم هر مرحله بیان شده است تا با کمترین خطا و بیشترین بهره‌وری، بتوان پروژه را مدیریت کرده و فضایی ایمن و کاربردی متناسب با نیازهای تخصصی ایجاد نمود.

مرحله 1: نیازسنجی و برنامه‌ریزی

پیش از هر اقدامی برای ساخت آزمایشگاه، باید به‌طور دقیق نیازها و اهداف پروژه مشخص شود. در این مرحله، نوع آزمایشگاه (پزشکی، تحقیقاتی، صنعتی و...)، حجم و نوع فعالیت‌ها، تعداد کارکنان، تجهیزات موردنیاز و استانداردهای لازم تعیین می‌شود. همچنین بررسی بودجه، محدودیت‌های فضا و امکانات موجود از اهمیت زیادی برخوردار است. نیازسنجی درست، نقشه راه ساخت آزمایشگاه را مشخص می‌کند و باعث می‌شود مراحل بعدی با دقت و صرفه‌جویی در زمان و هزینه پیش بروند. در واقع، برنامه‌ریزی دقیق در این گام، شالوده یک آزمایشگاه استاندارد و کارآمد را بنا می‌گذارد.

مرحله ۲: طراحی مفهومی و نقشه‌کشی

در این مرحله، طرح کلی و نقشه‌های اجرایی آزمایشگاه تهیه می‌شود که شامل:

جانمایی فضاها: تعیین دقیق محل بخش‌هایی مانند اتاق نمونه‌گیری، بخش کشت، اتاق آنالیز، شست‌وشو و انبار.

تعیین دقیق محل بخش‌هایی مانند اتاق نمونه‌گیری، بخش کشت، اتاق آنالیز، شست‌وشو و انبار. مسیرهای تردد: طراحی مسیرهای رفت‌وآمد کارکنان و جابه‌جایی مواد به نحوی که از آلودگی متقاطع جلوگیری شود.

سیستم‌های پشتیبانی: پیش‌بینی سیستم‌های تهویه، فیلتراسیون هوا، نورپردازی، تأمین آب، برق و فاضلاب.

تجهیزات ایمنی: تعیین محل دوش اضطراری، کپسول آتش‌نشانی و سیستم‌های اعلام و اطفای حریق.

تعیین محل دوش اضطراری، کپسول آتش‌نشانی و سیستم‌های اعلام و اطفای حریق. رعایت استانداردها: توجه به اصول ارگونومی، مقررات ملی و استانداردهای بین‌المللی ایمنی آزمایشگاه.

طراحی دقیق و اصولی، نقش نقشه راه اجرای پروژه را دارد و از بروز خطاهای پرهزینه در مراحل بعدی جلوگیری می‌کند.

مرحله ۳: ساخت و زیرساخت‌های فنی

در این مرحله، عملیات اجرایی ساخت آزمایشگاه و نصب زیرساخت‌های فنی انجام می‌شود که شامل:

دیوارکشی و کف‌سازی: استفاده از مصالح مقاوم در برابر مواد شیمیایی و شرایط محیطی برای افزایش دوام و ایمنی.

نصب سیستم‌های برق و روشنایی: تأمین برق پایدار و نورپردازی مناسب با استانداردهای آزمایشگاهی.

تأمین آب و فاضلاب: اجرای شبکه آب‌رسانی و سیستم تخلیه فاضلاب با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی.

سیستم تهویه و فیلتراسیون هوا: نصب سیستم‌های تهویه مطبوع و فیلترهای هوا برای کنترل کیفیت محیط و جلوگیری از آلودگی.

تجهیزات ایمنی: نصب دوش و چشم‌شوی اضطراری، کپسول‌های آتش‌نشانی و سیستم‌های اعلام و اطفای حریق جهت حفظ سلامت کارکنان.

نصب دوش و چشم‌شوی اضطراری، کپسول‌های آتش‌نشانی و سیستم‌های اعلام و اطفای حریق جهت حفظ سلامت کارکنان. نظارت دقیق و هماهنگی تیم‌ها: همکاری مهندسین عمران، تأسیسات و ایمنی برای اجرای دقیق و مطابق استانداردها.

این مرحله، پایه و اساس ساختار فنی آزمایشگاه است و اجرای اصولی آن، نقش کلیدی در عملکرد ایمن و کارآمد آزمایشگاه دارد.

مرحله ۴: تجهیز آزمایشگاه

پس از اتمام ساخت و آماده‌سازی فضا، مرحله مهم تجهیز آزمایشگاه آغاز می‌شود که تأثیر مستقیمی بر کیفیت و دقت نتایج آزمایش‌ها دارد. در این مرحله، بسته به نوع فعالیت آزمایشگاه مانند پزشکی، تحقیقاتی، صنعتی یا آموزشی، تجهیزات مختلفی نصب و راه‌اندازی می‌شوند که هرکدام نقش ویژه‌ای در فرآیند کاری ایفا می‌کنند. در ادامه به معرفی برخی از این تجهیزات می پردازیم:

هود شیمیایی و بیولوژیکی

اولین گروه از تجهیزات شامل هودهای شیمیایی و لامینار است که با ایجاد جریان هوای کنترل‌شده، از انتشار گازها و آلاینده‌های مضر جلوگیری می‌کنند و محیطی ایمن برای کارکنان فراهم می‌نمایند. انتخاب و خرید هود آزمایشگاهی مناسب با توجه به نوع آزمایشات و مواد شیمیایی مورد استفاده اهمیت بالایی دارد.

سکوبندی آزمایشگاهی (طراحی و اجرای میز و کابینت‌های مقاوم)

سکوبندی آزمایشگاهی یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در ایجاد فضایی کارآمد، ایمن و استاندارد برای انجام آزمایش‌هاست. میزها و کابینت‌های آزمایشگاهی باید از جنس مقاوم در برابر مواد شیمیایی، حرارت و فشار باشند تا بتوانند در شرایط کاری سخت، دوام و عملکرد مطلوب خود را حفظ کنند. همچنین طراحی ارگونومیک این تجهیزات نقش مهمی در کاهش خستگی پرسنل و افزایش دقت در انجام آزمایش‌ها دارد. فضاهای ذخیره‌سازی نیز باید با در نظر گرفتن نیازهای نگهداری ایمن نمونه‌ها و تجهیزات، دسترسی آسان و سازمان‌یافته را فراهم کنند.

سکوبندی آزمایشگاهی شامل طراحی و اجرای میزها و کابینت‌هایی مقاوم و استاندارد است که متناسب با نیازهای هر آزمایشگاه طراحی می‌شود. این تجهیزات با بهره‌گیری از متریال‌های با کیفیت و فناوری‌های به‌روز، فضایی ایمن و حرفه‌ای فراهم می‌کند که به بهبود عملکرد آزمایشگاه کمک می‌کند.

دستگاه‌های تخصصی آنالیز

علاوه بر این، دستگاه‌های تخصصی آنالیز مانند اسپکتروفوتومتر، کروماتوگرافی، میکروسکوپ‌ها و دیگر ابزار دقیق، بسته به نیاز آزمایشگاه، باید با دقت نصب و کالیبره شوند تا نتایج دقیق و قابل اعتمادی ارائه دهند.

سیستم‌های ذخیره‌سازی مواد

سیستم‌های ذخیره‌سازی مواد، شامل کمدها و یخچال‌های مخصوص نگهداری نمونه‌ها و مواد شیمیایی، نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند تا ایمنی و کیفیت مواد حفظ شود و خطرات احتمالی کاهش یابد.

در نهایت، نصب تجهیزات باید توسط تکنسین‌های متخصص و با رعایت استانداردهای بین‌المللی انجام شود تا آزمایشگاه به محیطی کارآمد، ایمن و حرفه‌ای تبدیل شود که پاسخگوی نیازهای علمی و عملی کاربران باشد.

مرحله ۵: آزمایش و کنترل کیفیت

پس از نصب تجهیزات، تمامی سیستم‌ها از نظر دقت عملکرد و ایمنی بررسی و کالیبره می‌شوند. سیستم‌های تهویه، فیلتراسیون هوا و تجهیزات ایمنی مانند اعلام و اطفای حریق نیز تست می‌گردند. شرایط محیطی مانند دما و رطوبت سنجیده شده و گزارش نهایی تهیه می‌شود تا از آمادگی کامل آزمایشگاه برای بهره‌برداری اطمینان حاصل شود.

مرحله ۶: آموزش پرسنل و بهره‌برداری

پس از آماده شدن آزمایشگاه، پرسنل آموزش‌های لازم درباره کار با تجهیزات، اصول ایمنی و رویه‌های استاندارد (SOP) را می‌بینند. این آموزش‌ها به کاهش خطا و افزایش ایمنی کمک می‌کند و پس از آن، آزمایشگاه آماده ارائه خدمات می‌شود. همچنین آموزش مداوم برای به‌روزرسانی دانش کارکنان توصیه می‌شود.

سکوبندی و هود آزمایشگاهی

ساخت و راه‌اندازی آزمایشگاهی استاندارد و مدرن نیازمند استفاده از به‌روزترین فناوری‌ها و رعایت کامل استانداردهای ایمنی است تا فضایی کارآمد، ایمن و مطابق با نیازهای تخصصی فراهم شود.

برای دریافت مشاوره تخصصی و آگاهی از راهکارهای به‌روز تجهیز آزمایشگاه، همین امروز با کارشناسان شرکت کارن پویا نوآور با شماره های 02122696013 و 09198418114 تماس بگیرید و قدم اول را در مسیر ساخت آزمایشگاهی امن و حرفه‌ای بردارید!

