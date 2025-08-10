بحران تامین نهادههای دامی؛
محدودیت ثبت سفارش و کمبود ارز کسبوکارهای کوچک را تهدید میکند +ویدیو
در حالی که نهادههای دامی به طور مستقیم با سفره مردم در ارتباط بوده و نقش کلیدی در امنیت غذایی کشور ایفاء میکنند، مشکلات ارزی و محدودیتهای زمانبندی ثبت سفارشها موجب شده تامین این کالاهای اساسی برای کشاورزان و دامداران دشوار و پیچیده شود؛ این وضعیت فشار مضاعفی بر کسبوکارهای کوچک واردکننده وارد کرده که بیش از نیمی از واردات کشور را به عهده دارند و نگرانیها درباره تامین مواد اولیه در فصلهای حساس را افزایش داده است.
سهیلا علیزاده، رئیس هیئتمدیره شرکت "بهین تجارت رستاک خلیج فارس"، واردکننده عمده نهادههای دامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: وضعیت تأمین کالاهای اساسی به دلیل مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز با چالشهای جدی مواجه شده است. این کالاها به طور مستقیم با سفره و امنیت غذایی مردم مرتبط بوده و همه کشاورزان و دامداران را درگیر کرده است.
وی افزود: ۵۹ درصد از واردات کشور توسط شرکتهای کوچک صورت میگیرد، اما این کسبوکارهای کوچک با مشکلاتی مانند باز شدن ثبت سفارشها فقط در ساعات خاص مواجه هستند و اگر در آن بازه زمانی موفق به ثبت سفارش نشویم، عملاً فصل کاری را از دست میدهیم.
این واردکننده تاکید کرد: یکی از اصلیترین مشکلات، الزام بر رفع تعهد واردات است، در حالی که بانک مرکزی حدود ۶ تا ۷ ماه است که ارزی تخصیص نداده و امکان ثبت سفارش را محدود کرده است.
او ادامه داد: برای حفظ چرخه کاری و پرداخت حقوق پرسنل مجبور به استفاده از ارز آزاد هستیم، هرچند این موضوع از نظر قانونی قاچاق محسوب میشود، اما در شرایط فعلی راه دیگری نداریم.
وی در پایان از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرد و افزود: این شرایط باعث عقب ماندن واردکنندگان نهادههای دامی از فصل ثبت سفارش و تشدید بحران تأمین مواد اولیه کشاورزی خواهد شد.