خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقرار خودپردازهای سیار بانک ملت در مناطق مرزی با کشور عراق

استقرار خودپردازهای سیار بانک ملت در مناطق مرزی با کشور عراق
بانک ملت با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی (ع) و افزایش تردد زائران عتبات عالیات از مناطق مرزی، پایانه های خودپرداز سیار خود را در مناطق مرزی با کشورعراق مستقر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت،کامیونت های مجهز به دستگاه های خودپرداز این بانک در مرزهای شلمچه، چذابه، مهران و خسروی مستقر و آماده ارائه خدمات بانکی به زائران اربعین حسینی (ع) هستند.

براساس این گزارش، این خودپردازها با هدف ارائه خدمات ریالی به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) در نقاط مرزی با کشور عراق مستقر شده اند.

 

