استقرار خودپردازهای سیار بانک ملت در مناطق مرزی با کشور عراق

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت،کامیونت های مجهز به دستگاه های خودپرداز این بانک در مرزهای شلمچه، چذابه، مهران و خسروی مستقر و آماده ارائه خدمات بانکی به زائران اربعین حسینی (ع) هستند.