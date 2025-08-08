پیام تبریک مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران به مناسبت روز خبرنگار
هفدهم مرداد ماه، فرصت مغتنمی است تا از تلاشهای بیوقفه و نقش تاثیرگذار خبرنگاران گرامی در عرصه اطلاعرسانی و انعکاس رویدادهای ملی و بینالمللی قدردانی نماییم. خبرنگاران بهعنوان زبان گویای جامعه، با مسئولیتی خطیر در انتقال دقیق و به موقع اخبار، ضمن ارتقاء آگاهی عمومی، زمینهساز توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور هستند.
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران ، همواره قدردان همکاری صادقانه و حرفهای خبرنگاران محترم بوده است که با پوشش خبری دقیق و جامع رویدادهای مختلف نمایشگاهی، نقش مهمی در معرفی ظرفیتها ، دستاوردهای کشور در عرصه های مختلف اقتصادی بویژه تولید و تجارت ایفا مینمایند.
بدین وسیله، به نمایندگی از خانواده بزرگ صنعت نمایشگاهی کشور ،این روز فرخنده را به تمامی خبرنگاران متعهد، سختکوش و مسئولیتپذیر تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون، سلامتی و سربلندی ایشان را در راستای خدمت به حقیقت و مردم شریف کشورمان از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
صدیف بیک زاده
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران