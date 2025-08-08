خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک پوریا اورعی مدیرعامل هلدینگ اتحاد به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک پوریا اورعی مدیرعامل هلدینگ اتحاد به مناسبت روز خبرنگار
کد خبر : 1671336
لینک کوتاه کپی شد.

خبرنگاری هنری است که پیوسته در لبه حقیقت و مسئولیت گام برمی‌دارد. در عصری که حجم انبوهی از اطلاعات و داده‌ها هر روز جهان را دربر می‌گیرد، خبرنگاران با دقت و تعهد خود، چراغی فروزان در تاریکی و راویان راستین واقعیت‌هایی هستند، که باید شنیده شوند.

به‌نام خدای اندیشه

خبرنگاری هنری است که پیوسته در لبه حقیقت و مسئولیت گام برمی‌دارد. در عصری که حجم انبوهی از اطلاعات و داده‌ها هر روز جهان را دربر می‌گیرد، خبرنگاران با دقت و تعهد خود، چراغی فروزان در تاریکی و راویان راستین واقعیت‌هایی هستند، که باید شنیده شوند.

هلدینگ اتحاد، با بیش از یک دهه فعالیت در عرصه حمل‌ونقل دریایی و لجستیک، به خوبی می‌داند که بدون وجود رسانه‌ای مسئول و متعهد، هیچ سازمانی قادر به تحقق اهداف بلندمدت و پایدار نخواهد بود. خبرنگاران، صداهای بی‌صدای جامعه‌اند؛ کسانی که در ثبت و انتقال دغدغه‌ها، موفقیت‌ها و چالش‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کنند و به این ترتیب فضای گفت‌وگو و تصمیم‌سازی را زنده نگه می‌دارند.

هفدهم مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی، یادآور ایثار و شرافتی است که در حرفه خبرنگاری وجود دارد. هلدینگ اتحاد، این روز را به تمامی خبرنگاران متعهد و دلسوز کشور عزیزمان که با قلم و دوربین خود روزانه در عرصه اطلاع‌رسانی تلاش می‌کنند، تبریک عرض می‌کند.

 ما قدردان زحمات شما هستیم و بر این باوریم که همکاری صمیمانه میان رسانه و بخش‌های مختلف اقتصادی، کلید توسعه پایدار و متوازن است.

امیدوارم در آینده‌ای نزدیک، با همدلی و هم‌افزایی بیش‌تر، شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌های مختلف صنعت و جامعه باشیم. باور دارم که خبرنگاران متعهد همچنان چراغ راهی خواهند بود برای آگاهی، عدالت و رشد.

با سپاس از تلاش‌های بی‌وقفه شما، آرزوی سلامتی، شادکامی و موفقیت‌های روزافزون دارم.

با احترام،

پوریا اورعی

مدیرعامل هلدینگ اتحاد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور