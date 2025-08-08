پیام تبریک پوریا اورعی مدیرعامل هلدینگ اتحاد به مناسبت روز خبرنگار

به‌نام خدای اندیشه

خبرنگاری هنری است که پیوسته در لبه حقیقت و مسئولیت گام برمی‌دارد. در عصری که حجم انبوهی از اطلاعات و داده‌ها هر روز جهان را دربر می‌گیرد، خبرنگاران با دقت و تعهد خود، چراغی فروزان در تاریکی و راویان راستین واقعیت‌هایی هستند، که باید شنیده شوند.

هلدینگ اتحاد، با بیش از یک دهه فعالیت در عرصه حمل‌ونقل دریایی و لجستیک، به خوبی می‌داند که بدون وجود رسانه‌ای مسئول و متعهد، هیچ سازمانی قادر به تحقق اهداف بلندمدت و پایدار نخواهد بود. خبرنگاران، صداهای بی‌صدای جامعه‌اند؛ کسانی که در ثبت و انتقال دغدغه‌ها، موفقیت‌ها و چالش‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کنند و به این ترتیب فضای گفت‌وگو و تصمیم‌سازی را زنده نگه می‌دارند.

هفدهم مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی، یادآور ایثار و شرافتی است که در حرفه خبرنگاری وجود دارد. هلدینگ اتحاد، این روز را به تمامی خبرنگاران متعهد و دلسوز کشور عزیزمان که با قلم و دوربین خود روزانه در عرصه اطلاع‌رسانی تلاش می‌کنند، تبریک عرض می‌کند.

ما قدردان زحمات شما هستیم و بر این باوریم که همکاری صمیمانه میان رسانه و بخش‌های مختلف اقتصادی، کلید توسعه پایدار و متوازن است.

امیدوارم در آینده‌ای نزدیک، با همدلی و هم‌افزایی بیش‌تر، شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌های مختلف صنعت و جامعه باشیم. باور دارم که خبرنگاران متعهد همچنان چراغ راهی خواهند بود برای آگاهی، عدالت و رشد.

با سپاس از تلاش‌های بی‌وقفه شما، آرزوی سلامتی، شادکامی و موفقیت‌های روزافزون دارم.

با احترام،

پوریا اورعی

مدیرعامل هلدینگ اتحاد

انتهای پیام/