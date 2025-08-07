پیام تبریک مدیرعامل بانک ملت به مناسبت روز خبرنگار

مدیرعامل بانک ملت در پیامی فرارسیدن 17 مردادماه، روز بزرگداشت مقام خبرنگار را به تمامی خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در این پیام، با اشاره به این نکته که خبرنگاران همواره چراغ آگاهی و آگاهی بخشی را در جامعه روشن نگاه داشته و با قلم پویای خود به انعکاس به موقع رویدادها و وقایع پرداخته اند، افزود: اصحاب رسانه در لحظات حساس و اثرگذار تاریخ کشور، حضور موثر و فعال داشته و در آگاهی بخشی و ایجاد فضایی شفاف در جامعه به ویژه در حوزه های اقتصادی، نقشی مهم و کلیدی ایفا کرده اند.
وی با قدردانی از خبرنگاران و اهالی رسانه بابت یک سال همراهی با بانک ملت در انتشار اخبار و گزارش های این بانک، اظهار امیدواری کرد که نقش آفرینی موثر صاحبان اندیشه و قلم، در آینده نیز با تکیه با دقت و صداقت، بیش از پیش تداوم داشته باشد.