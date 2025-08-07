«موکبیاب»؛ خدمت اربعینی سروش پلاس به زائران
در راستای بهبود کیفیت حضور شرکتکنندگان در پیادهروی اربعین، سروشپلاس اقدام به طراحی نقشه جامع موکبها کرده است.
به گزارش ایلنا: زائران میتوانند برای یافتن سریعتر موکبها و بهرهمندی بهتر از خدمات مسیر پیادهروی اربعین، از نقشه جامع موکبها در سروشپلاس به آدرس map.splus.ir استفاده کننند.
در این نقشه که بهصورت رایگان و بدون نیاز به نصب برنامه در اختیار کاربران قرار دارد، اطلاعات کامل موکبهای خدمترسان در ایران و عراق درج شده و زائران میتوانند موقعیت دقیق موکبها را روی نقشه ببینند، از خدمات ارائهشده در هر موکب (مثل وضعیت اسکان، خدمات غذایی، خدمات درمانی و...) مطلع شوند و موقعیت موکب مورد نظر را با دیگران بهراحتی به اشتراک بگذارند.
همچنین مسئولین مواکب اربعین میتوانند برای افزودن موکب خود به موکبیاب، به حساب کاربری @mukebyab پیام ارسال کنند.