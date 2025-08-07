به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی بانک تجارت، متن پیام بهزاد درگاهی به این شرح است:

جان نباشد جز خبر در آزمون

هر که را افزون خبر جانش فزون

در عصر کنونی، ارتباط آحاد مردم با محیط پیرامون خود بیش از پیش و هر زمانی به عملکرد رسانه‌ها وابسته شده است و رسانه نه فقط به‌عنوان پیام رسان بلکه بازتاب کنش و واکنش‌های جمعی افراد و از آن طریق، اثرگذاری بر رفتار و عمل یکایک آحاد انسان‌هاست.

هفدهم مرداد فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام شامخ انسان‌های فرهیخته‌ای است که در راه روشنگری و آگاهی‌بخشی به جامعه در این عرصه سترگ و پرمخاطره فعالیت کرده و این رسالت بزرگ را عهده‌دار هستند.

بی‌شک،دستیابی به قله‌های پیشرفت و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی نیز، جز با مجاهدت خبرنگاران در عرصه آگاهی و آگاهی‌بخشی میسر نبوده، کما اینکه فعالان عرصه خبر در جریان حمله ددمنشانه و جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم منحوس صهیونی نشان دادند که همچنان در کنار مردم و خدمت‌گزار مردم هستند و در این ایام نیز جلوه‌ای ماندگار از صلابت و مقاومت ایرانیان را در مقابل دیدگان جهانیان به تصویر کشیدند.

اینجانب با گرامی‌داشت یادوخاطره محمود صارمی، شهید والامقام عرصه خبر و اطلاع‌رسانی، روز خبرنگار را به همه خبرنگاران عزیز که روایت‌گر عشق، آزادی و آزاداندیشی در جامعه‌اند تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای یکایک شما عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

بهزاد درگاهی